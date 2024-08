Eleições 2024: Convenção lança Hery/Emannuelle à Prefeitura de Votuporanga 

A coligação que traz à única mulher em uma chapa majoritária é formada pelos partidos Avante, PMB, Cidadania Cristã e Mobiliza e terá 48 candidatos a vereador.

Em convenção realizada neste domingo (4.ago), os partidos Avante, Mobiliza, PMB (Partido da Mulher Brasileira) e DC (Democracia Cristã), a última convenção partidária agendada para às eleições de 6 de outubro, em Votuporanga/SP, oficializou a candidatura de Hery Kattwinkel à prefeito e apresentou também sua vice, Emannuelle Frois. Anúncio apresentou à única mulher em uma chapa majoritária no pleito votuporanguense.

No auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), sob os olhares atentos de apoiadores, correligionários, lideranças políticas e comunitárias, a convenção trouxe a público também os 48 nomes de candidatos a vereadores que compõem a coligação.

“Sou o Hery do diálogo. Vou conversar com que for preciso. Isso é maturidade. Não escolhi o caminho mais fácil. Poderia me lançar vereador, mas tenho uma missão”, afirmou o candidato a Prefeito, em discurso amadurecido.

Por sua vez, Emannuelle Frois, afirmou: “Estou aqui para representar a mulher no poder e pela comunidade negra, estou na luta por Votuporanga.”

Confira abaixo os nomes dos candidatos a vereadores, por partidos que compõem a coligação: