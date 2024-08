Corinthians empata com o Juventude em casa e volta para o Z-4 

Pedro Henrique sai do banco e marca para o Timão; clube de Caxias do Sul tem dois jogadores expulsos e consegue segurar pressão.

O Corinthians e Juventude ficaram no empate em 1 a 1 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto marcado por atuação demorada do VAR, três expulsões (uma delas fora de campo) e boas chances desperdiçadas, Alan Ruschel abriu o placar logo no início da partida, mas o Timão empatou na segunda etapa com Pedro Henrique. O resultado foi péssimo para os corintianos, que voltaram para a zona de rebaixamento do torneio – os gaúchos conseguiram manter vantagem do Z-4.

O árbitro Lucas Torezin teve trabalho na tarde deste domingo. No primeiro ataque do confronto, Alan Ruschel marcou para o Juventude, mas o lance precisou de cinco minutos de revisão para ser confirmado. A jogada chegou até a ser informada como ilegal no telão do estádio, mas o VAR já havia decidido pela validação. O Juventude jogou dois jogadores a menos quase que toda a segunda etapa – Gabriel foi expulso nos acréscimos da primeira etapa e Alan Ruschel recebeu cartão vermelho no começo do segundo tempo. Lucas Barbosa também foi expulso, mas quando já estava no banco de reservas – ele foi substituído pouco antes.

O Corinthians perdeu posições importantes e, com 20 pontos, voltou para a zona de rebaixamento – os alvinegros estão na 18ª colocação. O Juventude agora soma 22 pontos e ocupa a 14ª colocação.

Próximo compromisso

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino em casa, no sábado, às 20h. Antes disso, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, às 21h30, o Timão joga contra o Grêmio, em Curitiba.