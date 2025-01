Educação de Jovens e Adultos: Secretaria da Educação está com inscrições abertas 

Aulas são oferecidas no período noturno, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”; inscrições podem ser feitas diretamente na escola ou na Secretaria da Educação.

Chegou a oportunidade de concluir os anos iniciais do Ensino Fundamental para jovens, a partir de 15 anos, e adultos que não finalizaram os estudos na idade escolar adequada. A Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para a EJA (Educação para Jovens e Adultos), voltadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

As aulas são oferecidas no período noturno, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”. Qualquer pessoa que tenha interesse em se inscrever pode procurar diretamente a escola, que fica na Rua Itacolomi, 3095, bairro Patrimônio Velho; ou a Secretaria da Educação, na Rua Pernambuco, 4865. É necessário estar munido de RG, Certidão de Nascimento ou Casamento e Comprovante de Residência.

Os alunos matriculados receberão, gratuitamente, todo o material escolar, transporte e alimentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421-4090 ou (17) 3405-9750.

