Duas mortes suspeitas de dengue são investigadas em Votuporanga

Dois idosos com idades de 77 e 99 anos tem óbitos investigados pela secretaria de Saúde do município. 1.305 casos já foram confirmados, outras 2.209 notificações aguardam resultados laboratoriais.

Duas mortes suspeitas de dengue estão sendo investigadas em Votuporanga este ano. De acordo com nota emitida, há dois óbitos suspeitos e, que ambos os casos ainda não foram confirmados; sendo de dois homens, um deles de 99 anos, com óbito registrado em 27 de janeiro e o segundo caso, trata-se de um senhor de 77 anos, que faleceu no dia 3 de fevereiro.

Um terceiro óbito chegou a ser cogitado como causado pela doença, vitimando D.S., de 73 anos, na noite de 31 de janeiro, contudo, a Secretaria da Saúde informou que, segundo as informações oficiadas à Vigilância Epidemiológica sobre o referido paciente, não foi constatado óbito por suspeita de dengue.

Conforme o último boletim divulgado pela pasta, Votuporanga registra 1.305 casos de dengue, uma média aproximada de 37 casos confirmados por dia, somente em 2020; salientando ainda, que outras 2.209 notificações aguardam resultados laboratoriais. No ano passado, uma pessoa morreu com dengue em Votuporanga.