Dorival Júnior faz balanço positivo do ano da Seleção: “Muitas coisas mudaram” 

Treinador vê evolução no Brasil e diz que resultados abaixo “encobrem o que está acontecendo”

O empate por 1 a 1 com o Uruguai na última semana em Salvador/BA foi a última partida da seleção brasileira em 2024. Em entrevista coletiva após a partida, Dorival Júnior analisou o jogo na Arena Fonte Nova e a temporada. Ele afirmou que viu evolução no time este ano.

“O trabalho vem melhorando a cada momento. Percebo isso em todas colocações dos jogadores. Essas últimas duas partidas tivemos um bom volume, poderíamos ter uma sorte melhor, um gol a mais daria a chance de finalizarmos este ano na segunda posição. Acho que muitas coisas mudaram. Estamos num caminho, queremos o resultado, estamos próximos que isso aconteça, mas temos que ter paciência para encontrar a equipe ideal, uma que passe mais confiança ao torcedor”, disse Dorival.

“Tivemos volume, oportunidades, mas não concluímos da maneira ideal. Pela forma que nós atuamos desde o primeiro tempo, nós aguardávamos um resultado diferente. Tivemos a paciência na primeira etapa de buscar os passes certos, mesmo com uma marcação consistente. Trabalhamos em cima disso. Mas jogamos com aproximação, mas o que faltou foi nos momentos finais as infiltrações para ter definições de maneira direta”, emendando.

Ao ser perguntado sobre a segurança no cargo de técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior disse que quem deve responder isso é Rodrigo Caetano e Ednaldo Rodrigues. O técnico afirmou que os resultados abaixo estão encobrindo a evolução do time, mas renovou a confiança no trabalho da equipe.

“Acho que quem pode responder melhor que eu é o diretor de futebol e o presidente. Até então, todos estão vendo e acompanhando os trabalhos. Rodrigo (Caetano) não perde um treinamento, está em todos os trabalhos e palestras. O resultado é avaliado desta forma. No Brasil, as pessoas são resultadistas. Eu sei disso. Vivi a vida assim nos clubes. Eles confiaram, acreditaram e sempre contribui com resultados.”

“O trabalho está sendo realizado. Mesmo que as pessoas não queiram enxergar, o trabalho está acontecendo. Os resultados, infelizmente, encobrem o que está acontecendo. Tenho confiança no nosso caminho e acredito que os resultados serão melhores nos momentos que necessitarmos deles ainda mais.”

O Brasil terminou o ano em quinto lugar nas Eliminatórias, atrás de Argentina, Uruguai, Equador e Colômbia. Questionado se a distância para os rivais encurtou, Dorival Júnior disse que não estaria satisfeito mesmo se a seleção brasileira tivesse terminado a rodada na segunda posição.

“É interessante essa pergunta. Nós, brasileiros, sempre olhamos o lado negativo das coisas. “O Brasil só subiu uma posição”. Eu vejo por outro lado. Não estaria satisfeito se fôssemos o segundo colocado, por um gol que faltou. Ainda estamos em um processo. Com a segunda posição, não estaríamos satisfeitos. Estaríamos buscando ainda uma melhora. E ela está acontecendo. A equipe precisa de um equilíbrio melhor. O time terminou com seis atacantes em campo.”

“Acho que nós tivemos mais coisas boas que negativas no último ano, mas acho que os resultados encobrem isso. Tenho os pés no chão e acredito que as coisas estão acontecendo. Não tenho receio em afirmar, pela minha experiência, meu sentimento com os jogadores, que as coisas estão acontecendo. A confiança é grande”, concluiu o treinador.

*Com informações do ge

