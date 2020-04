Dono da cervejaria Petrópolis segue internado com covid-19

Continua internado em um hospital de Sorocaba, o empresário e dono do Grupo Petrópolis, Walter Faria, infectado pelo coronavirus deste o final do mês de março. A informação foi confirmada pela assessoria da cervejaria.

Natural de Macedônia, na região de Fernandópolis, Walter Faria começou a ascensão empresarial quando iniciou as atividades da antiga Algodoeira Faria em sociedade com os irmãos.

Na década de 90, fez parceria com o Grupo Schincariol de Itu, comprando parte da produção e abrindo depósitos em várias regiões do país até que adquiriu a carca Crystal e posteriormente a Cervejaria Itaipava em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Walter Faria também foi protagonista de um episódio na Lava Jato, onde foi denunciado pelo Ministério Público em uma ação que investiga lavagem de mais de R$ 1,1 bilhão em favor da Odebrecht entre 2006 e 2014.

Ele e outras 22 pessoas vinculadas ao Grupo Petrópolis, Antígua Overseas Bank e ao departamento de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht em dezembro de 2019.

O empresário chegou a ser preso, mais foi solto em dezembro do ano passado após um habeas corpus concedido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. Desde então, Faria está proibido de deixar o país sem autorização judicial. O estado de saúde e estável.