CAV anuncia as contratações dos volantes Dener e Dérick 

O Clube Atlético Votuporanguense começou a apresentar suas contratações para 2025, elenco que disputará o Paulistão A2 – a partir do fim de semana de 15 de janeiro – e a Copa do Brasil. Com reapresentação marcada para a próxima segunda-feira (25.nov), na Arena Plínio Marin, a diretoria do Pantera Alvinegro já iniciou a divulgação das novas peças que se somarão ao elenco.

Dentre os novos habitantes da Toca, estará o volante Dener, de 29 anos. Atleta que em 2024 defendeu o FC Cascavel e o time B da Chapecoense. Pela equipe paranaense, foram 21 jogos, sendo 20 como titular, entre o estadual, a Série D do Brasileiro e Copa do Brasil. Na Chape, foram apenas três partidas como reserva, todas elas na Copa Santa Catarina. Antes disso, Dener defendeu Figueirense, Sertãozinho, Ferroviária, Hercílio Luz, Marcílio Dias e Resende. Também tem uma passagem curta pelo Fagiano Okayama, do Japão.

Em sua primeira entrevista como jogador do CAV, o volante se diz “muito motivado”: “É uma grande satisfação chegar ao CAV e fazer parte desse projeto. Sei da força da torcida e da história do clube, e estou muito motivado para dar o meu máximo. Minha expectativa é construir uma trajetória de sucesso aqui, ajudando o time a alcançar seus objetivos na temporada”, afirmou Dener.

O segundo jogador apresentado pelo Votuporanguense também é volante, trata-se de Dérick, de 24 anos. O meio-campista iniciou a carreira pelo Comercial-SP, jogou no Catanduva, Ska Brasil e Araxá-MG. Na atual temporada, jogou pelo EC São Bernardo atuando em 16 jogos, antes de ser emprestado ao Maringá, onde jogou dez partidas e fez parte do elenco semifinalista, que garantiu o acesso do time à Série C de 2025.

Motivado com o novo desafio, Dérick compartilhou sua expectativa de defender as cores do Votuporanguense e contribuir para os objetivos da equipe: “Estou muito feliz por vestir a camisa do CAV e fazer parte deste projeto. Vou dar o máximo dentro de campo e colaborar para alcançarmos grandes resultados nesta temporada”, declarou.

