Diocese realiza Jubileu com comunicadores neste domingo

A programação inicia às 8h com a Banda Zequinha de Abreu e termina às 15 horas com a Santa Missa, presidida por Dom Moacir Aparecido de Freitas.

A Diocese de Votuporanga realiza neste domingo, 26 de janeiro, o Jubileu dos Comunicadores, sendo a primeira atividade do Jubileu Peregrinos de Esperança. O evento tem o objetivo de celebrar a importância da comunicação na Igreja e na sociedade e é voltado para agentes da Pastoral da Comunicação, profissionais e estudantes da área, imprensa e adeptos do mundo da comunicação. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link https://forms.gle/R5VCbF1Ms5X9jWEKA. As inscrições encerram na quinta-feira.

A programação inicia às 8h com a Corporação Musical Zequinha de Abreu, no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” no Parque da Cultura. O término está previsto para às 15 horas com a Santa Missa, presidida por Dom Moacir Aparecido de Freitas, na Catedral Nossa Senhora Aparecida. As atividades incluem momentos de oração e reflexão sobre a esperança em comunicar e o poder da comunicação, música e workshops com a temática de escrita e de fotografia e vídeo.

Entre os convidados estão: Padre Ancelmo José Lio, jornalista, assessor da PASCOM e responsável pelo setor de comunicação da Diocese; Padre Djalma Tuniz, jornalista, autor de artigos e do livro “Varrendo flores depois da chuva”; Irmã Magali Gavazzoni, religiosa, pedagoga e mestra em Educação; Flávia Galdioli, jornalista, apresentadora e gestora da TV Unifev; Christopher Bueno, publicitário e fotógrafo, com ampla experiência em mídias sociais; Marcio Zarsi, cantor e participante do projeto “Uma música pra cada dia”.

“O evento será uma oportunidade de reconhecermos que a comunicação também carrega consigo a missão de anunciar a esperança, pois aquilo que comunicamos, seja por meio de um texto, imagem, vídeo ou um simples sinal, pode fazer toda a diferença diante daquele que capta a mensagem”, ressalta Padre Ancelmo José Lio.

Dom Moacir Aparecido de Freitas reforça o convite para todos os agentes de comunicação e profissionais da área. “Em comunhão com as atividades de Roma, teremos o Jubileu do mundo da comunicação, numa oportunidade de assumirmos o protagonismo como verdadeiros comunicadores da esperança. Além disso, a programação conta com profissionais que nos ajudarão a refletir este papel de comunicador.”

Vale ressaltar que os participantes poderão receber indulgência jubilar. Diante do arrependimento sincero dos pecados e confissão, os fiéis devem participar da Missa na Catedral, que é uma das cinco igrejas jubilares da Diocese, ali comungar e rezar pelas intenções do Papa Francisco, (Profissão de Fé, Pai-Nosso e Ave-Maria). As indulgências são uma graça que eliminam parcial ou plenamente as penas que o pecado deixou, isto é, as penas temporais que todos os pecados deixam na vida do fiel.

O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga. O Centro de Informações Culturais e Turísticas fica localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jd. Alvorada, Votuporanga.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3