Diocese de Catanduva afasta padre que teve imagens viralizadas na web com partes íntimas expostas

Afastamento do padre Fábio Marsaro de Paula, que atuava em Palmares Paulista, ocorreu no dia 1º de novembro, porém, motivo não foi informado pela Diocese. Imagens de nudez viralizaram no fim de outubro.

A Diocese de Catanduva/SP afastou o padre Fábio Marsaro de Paula, de 52 anos, após ele ter vídeos e fotos viralizados na internet expondo as partes íntimas. O afastamento ocorreu no dia 1º de novembro, após imagens de nudez viralizarem, no fim de outubro.

Em uma das fotos, o padre, que atuava na Paróquia Imaculada Conceição, em Palmares Paulista/SP, está mostrando o pênis com um copo de cerveja na mão. Em outra, ele aparece nu com outros homens.