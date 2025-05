DIA DAS MÃES – Supermercados Porecatu entrega Biz zero km

A ACV e a Rede Porecatu entregaram na manhã deste sábado os prêmios da Campanha do Dia das Mães; cliente do supermercado levou uma Honda Biz 0 km.

Andrea Silva de Jesus recebeu das mãos do empresário José Francisco dos Santos, proprietário da rede Porecatu, patrocinador master da campanha, uma Honda Biz zero km.

Andréa, produtora rural de 39 anos, reside numa propriedade rural entre Votuporanga e Valentim Gentil; estuda Medicina em Fernandópolis e recebeu a moto acompanhada do marido e do filho Pietro, que nasceu três dias antes de saber que tinha sido a grande vencedora da campanha.

A entrega aconteceu neste sábado, às 10h, na loja da Av. Brasil do Porecatu. Ao todo, foram entregues mais de R$ 30 mil em prêmios, entre eles: cinco vales-supermercados no valor de R$ 1 mil que foram entregues para dois clientes do Porecatu, Eliezer dos Santos e Sarah Cardoso; já a loja De Haro entregou para Iracela Garcia, o Posto do Vilar para Aparecido Barbosa e a Koxixo Jeans para José Arnaldo Curti.