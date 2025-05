CADA TACADA UMA HISTÓRIA – A comemoração dos 90 anos do Sr. Syro Ferreira da Silva

No último domingo aconteceu a celebração dos 90 anos do Sr. Syro Ferreira da Silva. Familiares e amigos foram dar-lhe àquele merecido abraço. O encontro aconteceu no restaurante Albertoni’s.

Nascido em 16 de maio de 1935, Sr. Syro, com muita lucidez do alto dos seus 90 anos, conta com orgulho que formou todos seus filhos por meio de uma sorveteria da qual foi proprietário durante décadas e que ficava na Rua Amazonas em Votuporanga. É dele a invenção do famoso sorvete de caraxi, mistura de caramelo e abacaxi, sabor difundido atualmente em muitas sorveterias.

Patriarca de tradicional família de Votuporanga, Sr. Syro tem como filhos: Dr. José Antonio Carvalho, casado com Eliana; Maria helena, casada com Jair (in memorian); Lucilene Albertoni, casada com Paulo e Sérgio, casado com Gisele.

O tema da festa foi “Cada Tacada uma História”, numa referência ao esporte predileto do Sr. Syro, a sinuca.

Foram momentos de muita alegria, animação, lembranças e homenagens a esse grande homem que com muito amor e trabalho criou essa maravilhosa família. Veja as fotos:

Praticamente um aventureiro