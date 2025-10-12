DIA DAS CRIANÇAS – Pequenos grandes talentos

Em Votuporanga, crianças descobrem no esporte um espaço de aprendizado, disciplina e superação e mostram que o incentivo familiar é o combustível essencial para o sucesso

No mês em que é celebrado o Dia das Crianças, histórias de dedicação e talento ganham contornos inspiradores quando o assunto é esporte. Para além da competição, os esportistas mirins encontram nos mais diversos ambientes de prática uma maneira de crescer com foco, saúde, alegria e disciplina, preceitos que atravessam o tempo e acompanham a formação de caráter.

Entre treinos, corridas e medalhas, quatro pequenos atletas de Votuporanga mostram, na véspera do Dia das Crianças, que o incentivo dos pais é tão importante quanto o próprio desempenho.

Com apenas 14 anos, Arthur Salmin Antunes de Lima já coleciona pódios e quilômetros percorridos. O interesse pela corrida começou quase por acaso, quando acompanhava a mãe, Amanda Salmin Antunes Darri, em eventos esportivos, dando apoio aos atletas.

O que era apenas uma ajuda na entrega de águas virou paixão e, logo, rotina de treino. Desde então, Arthur não parou mais. Participou de diversas provas, como a Corrida do Câncer, onde se destacou pela primeira vez, e de outras competições em cidades da região, conquistando colocações expressivas. Nesse caminho, ocupou o primeiro lugar em sua categoria na 14ª Corrida de Paraíso.

Hoje, ele sonha em seguir carreira na área e cursar Educação Física. Amanda, sempre ao lado do filho, acredita que o exemplo é o melhor incentivo.

“Estar presente é o maior estímulo que podemos dar. O esporte é saúde, e o exemplo arrasta mais do que as palavras”, afirma ela.

Outro caso de dedicação vem do pequeno Rafael Luis de Carvalho Marceneiro, de 10 anos, que encontrou no Karatê não apenas uma prática esportiva, mas um caminho de concentração e disciplina.

Aluno da Academia Syobukan desde os cinco anos, Rafael já conquistou medalhas em competições regionais da Federação Paulista de Karatê, nas modalidades “Kata” e “Kumite”. Hoje, ostenta a faixa roxa e se prepara para a marrom.

Para a mãe, Denise Gracia de Carvalho, o esporte vai muito além do tatame.

“O Karatê trouxe foco, melhorou as notas na escola e o comportamento. É um esporte que forma o caráter e ensina valores que levamos para a vida”, diz.

Ela também acredita que praticar esporte é um antídoto contra o excesso de telas e a ociosidade: “O esporte é vida, alegria e só traz benefícios”.

Quem também demonstra paixão precoce pelo esporte é Gabriel Carvalho Rosa, de apenas seis anos, piloto de motocross mini. A história dele parece saída de um roteiro de filme.

Antes mesmo de nascer, já tinha sua primeira mini moto garantida pelos pais, apaixonados por motocross. Criado dentro da oficina da família, Gabriel começou a treinar aos cinco anos e logo chamou atenção pelo talento.

Em pouco tempo, participou de duas corridas — em Poloni e Buritama —, conquistando troféus e o respeito dos pilotos mais experientes. A mãe, Tatiane Carvalho, conta que o menino vive para o esporte.

“Ele acorda no sábado na expectativa do treino e todo alegre. É o que ele ama. A crise de ansiedade é tão grande que seis da manhã ele está pronto, sendo que a gente viaja uma hora da tarde”, relata aos risos.

Para ela, o segredo está em apoiar sem impor.

“Nunca forçamos. Apenas deixamos ele escolher e acreditamos junto. O amor e a união da família fazem toda a diferença”, salienta.

A pequena Maria Vitória Megiani Madrid, de oito anos, encontrou na natação uma fonte de lazer e bem-estar. Incentivada pelos pais desde os dois anos, ela cresceu entre braçadas e sorrisos.

Ainda que não participe de competições, a família valoriza o esporte pelo que ele representa em termos de saúde e segurança.

“Incentivamos a natação porque ajuda na respiração e traz tranquilidade quando vamos a lugares com piscina”, conta a mãe, Poliana Blanco Megiani Madrid.

Para ela, o incentivo ao esporte deve ir além do desempenho.

“Queremos que ela pratique sempre alguma atividade por disciplina, pela saúde e porque o esporte é vida”, explica.

Maria Vitória gosta das aulas e já demonstra que a relação com a água é, para ela, uma mistura de leveza e liberdade.

Entre pistas, tatames, piscinas e corridas de rua, essas crianças revelam que o esporte ultrapassa a atividade física ou competição. A prática que escapa ao mundo digital se entrelaça ao brilho no olhar e à coragem que faz o corpo vibrar em sonho.

Histórias como as de Arthur, Rafael, Gabriel e Maria Vitória reacendem a esperança de uma infância movida por propósito, em que o brincar também ensina e o esforço se transforma em conquista.