“Dezembro Vermelho”: Prefeitura promove campanha de conscientização e prevenção ao HIV e Sífilis

Serviços serão ofertados gratuitamente nos Consultórios Municipais e no SAE através de testagens rápidas de IST’s; horário de atendimento varia conforme cada unidade.

Com a chegada do “Dezembro Vermelho”, a Secretaria da Saúde de Votuporanga promoverá, a partir da próxima segunda-feira (2.dez) até o dia sete deste mês, a campanha “Fique Sabendo” que visa ofertar gratuitamente testagens para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) através de testes rápidos de HIV e Sífilis. O serviço será realizado em todos os Consultórios Municipais e no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), localizado na Rua Minas Gerais, nº 1.850 (São João), de acordo com horário de atendimento de cada unidade.

Além dos testes rápidos, destinados a pessoas com idade acima de 12 anos, inclusive, e mediante apresentação de documento de identificação, a campanha também trabalhará a conscientização e prevenção sobre a causa, reforçando assim a importância do diagnóstico precoce e, em casos positivos, orientar para que o paciente receba tratamento o quanto antes.

Lembrando que a testagem pode ser feita em qualquer período do ano no consultório mais próximo à residência do munícipe ou no SAE. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Saúde, pelo telefone (17) 3405-9787.

“Dezembro Vermelho”

Dezembro é considerado o mês de enfrentamento ao HIV e outras IST’s, através de ações que visam promover e reforçar a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3