Deputado Luiz Carlos Motta será homenageado com Título de Cidadão Itapolitano

Cerimônia será realizada nesta quinta-feira (12), às 19h, na Câmara Municipal de Itápolis.

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL/SP) será homenageado pela Câmara Municipal de Itápolis com o Título de Cidadão Itapolitano, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. A honraria será oficializada em uma solenidade no próximo dia 12 de dezembro, quinta-feira, às 19h, na sede do Legislativo Municipal, conforme o Decreto Legislativo nº 231 de novembro de 2024, de autoria do vereador Vandair José Contrera.

Natural de Ribeirão Preto, Luiz Carlos Motta tem se destacado como um parlamentar atuante, especialmente nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e assistência social. É um deputado municipalista. Ao longo de seu mandato, ele destinou recursos importantes para Itápolis, beneficiando a população e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

“Receber o Título de Cidadão Itapolitano é uma grande honra e reforça meu compromisso com Itápolis e seus moradores. Esta homenagem é um reconhecimento ao trabalho coletivo em busca de melhorias e oportunidades para todos”, destaca Motta.

A cerimônia contará com a presença de autoridades locais, lideranças políticas, representantes da sociedade civil e da população, celebrando a dedicação do deputado em prol do município.

