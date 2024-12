Atletas de Votuporanga conquistam medalhas de ouro no Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2024 

Equipe de Votuporanga trouxe para casa duas medalhas de ouro, sendo uma na modalidade Lançamento de Dardos e outro no Arremesso de Peso.

Votuporanga pode se orgulhar porque seu nome esteve, novamente, no local mais alto do pódio do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, uma das maiores competições do país, realizado entre os dias 5 e 8 de dezembro, no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo. A equipe de atletas votuporanguense voltou para casa com duas medalhas de ouro, ou seja, a cidade acaba de ganhar mais dois campeões brasileiros.

Segundo informações do técnico, Cacau Maranho, as provas disputadas pelos atletas votuporanguenses foram de Arremesso de Peso, Lançamento de Disco e Lançamento de Dardo.

As duas medalhas de ouro foram conquistadas pelos atletas Antônio Carlos (Lançamento de Dardo) e Flávia Braga (Arremesso de Peso), que inclusive é recordista na modalidade. O atleta Fábio da Silva ladeia também participou e conquistou o 4º lugar no Arremesso de Peso.

Na ocasião, Cacau estende também os agradecimentos à Prefeitura, Unifev e Ki Pão Panificadora, pelo apoio à modalidade, e também à toda equipe técnica, entre eles: Aline Grandizoli, apoio operacional; Roberto Fernandes, preparador físico; Írio Barbosa, assistente administrativo; e o staff: José Cássio, Renie, José Augusto e Mairton Pitelli.

O Meeting Paralímpico é idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro desde 2021, como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, que já eram realizados desde 2005 pelo Comitê. Há provas de atletismo, natação e halterofilismo.

Os objetivos do Meeting são desenvolver a prática esportiva para pessoas com deficiência em todas as regiões do país, contribuir para o aprimoramento técnico dos competidores e propiciar oportunidades de competição aos atletas de elite e jovens promessas do paradesporto em todo o Brasil.

