DecorShow House leiloa quadro nesta terça-feira

Obra assinada por Ana Maria Bittar tem renda revertida pelo Hospital; lances serão ofertados durante inauguração da DecorShow House.

É nesta terça-feira (3/9) a grande inauguração da DecorShow House, evento que promete atrair toda a região. Para deixar a cerimônia ainda mais especial, a organização irá leiloar uma obra de arte em prol à Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades em média e alta complexidades.

O evento terá início às 20h e, logo na entrada, os visitantes poderão contemplar toda a beleza e realidade de um quadro assinado pela artista plástica Ana Maria Bittar. Ana Maria iniciou sua carreira com visão do figurativo impressionista, imprimindo uma forte tendência. Aos poucos, foi se traduzindo num aprimorado trabalho acadêmico, que é atualmente sua marca predominante. Ela faz parte da renomada “Academia Brasileira de Arte, Cultura e História”.

A obra com renda revertida para o Hospital é uma pintura de cavalo à óleo sobre a tela, com tamanho de 95 centímetros de altura por 75 centímetros. O valor inicial é de R$ 15 mil. “Queremos um leilão democrático, com formato igual dos Estados Unidos. Os visitantes saberão um pouco da retórica da arte e receberão envelopes. Eles preencherão formulários com nomes, valores e a equipe da Instituição fará a retirada deste material. Os papeis serão abertos mediante à diretoria, longe da mídia. Caberá ao futuro doador decidir se quer publicar esta boa ação nos veículos de comunicação”, destacou Dil Grande, organizador da DecorShow.

Ele enfatizou que, além de arrematar a obra de arte, o público poderá contribuir com o Hospital. “Os convidados terão duas opções: de se interessar no leilão do quadro ou de apenas fazer doação de determinado valor. Em ambos os casos, estarão auxiliando a salvar vidas”, frisou.

O empresário falou da expectativa. “Estamos muito felizes já com este retorno de toda a sociedade. A DecorShow é um evento que conquistou o público, apresentando tendências de design. Decidimos coroar tudo isso, contribuindo com uma causa tão nobre como a Santa Casa. Quero já agradecer os parceiros Valmir Dornelas por ter entendido nosso sonho e fazer o espaço no Gramadão Empreendimentos para que criasse vida e devolver para toda cidade essa gratidão em relação ao Hospital. Também quero externar os cumprimentos para Unifev, que também nos apoiou”, afirmou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Quero convidar lideranças, autoridades, comunidade para este lançamento. Além de conhecer todo este universo de arquitetura e decoração, o público nos ajudará a salvar vidas, fazendo doações ou arrematando um lindo quadro. Agradecemos Dil Grande, Israel, Magali e todos os envolvidos. A renda obtida irá beneficiar centenas de pacientes”, finalizou.