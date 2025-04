Cuidar + completa dois anos de trabalho

O transporte público no Brasil deixa muito a desejar, principalmente quando o

assunto é atendimento a pessoas que integram o grupo de atendimento preferencial. E

mesmo com políticas públicas voltadas à sua manutenção e melhorias, ele ainda se

mantêm bem longe do ideal, reduzindo e muito a autonomia do público PCD, em

especial àqueles que utilizam cadeiras de rodas.

Deste modo, tarefas simples e rotineiras, como ir ao banco, ao médico, ou ao

mercado, por exemplo, tornam-se verdadeiras batalhas, já que o transporte público,

que em tese deveria servir a todos, costuma não contar com a devida acessibilidade. E

se às vezes ele visualmente possui as características adequadas para comportar

aqueles que têm mobilidade reduzida, a manutenção periódica nem sempre é

dispensada, oferecendo riscos físicos a estes usuários, sem contar a falta de

treinamento adequado de motoristas e cobradores. Soma-se isso à falta de paciência

do restante dos usuários em geral, que vive sempre apressado com suas rotinas sem

olhar para o seu próximo, é fácil perceber que tal cenário acaba inibindo o público PCD

de sair de suas casas, seja para cumprir certas obrigações ou simplesmente para

passear um pouco, conviver com os demais e socializar.

Além desses problemas existentes no transporte público, esbarramos em mais

um empecilho: calçadas com muitos desníveis, irregulares ou com obstáculos, que

acabam dificultando ou até mesmo impossibilitando que certas rotas sejam tomadas

por PCD’s e idosos. Todas essas questões abordadas acima não somente dificultam o

convívio social daqueles que mais necessitam dele, mas também podem acabar

retirando parcial ou completamente sua autonomia e até mesmo a vontade de sair de

casa, diminuindo e muito o seu bem-estar mental.

Observando esse indiscutível direito de ir e vir, que muitas vezes acaba sendo

negado, surgiu a CUIDAR+, empresa pioneira em Votuporanga, que presta o

indispensável serviço de transporte e acompanhamento de pessoas pós-operadas,

com necessidades especiais, idosos, e pessoas com mobilidade reduzida.

“A CUIDAR+ surgiu de uma percepção que tive. Muitas vezes, as pessoas

necessitam ir a consultas médicas, mas não contam com o transporte adequado e

acabam sendo submetidas a viagens bem desconfortáveis e até sem segurança

alguma. Além disso, com a correria da vida moderna, a família nem sempre dispõe do

tempo necessário para acompanhar os seus entes queridos em consultórios. Com a

CUIDAR+ é possível mudar essa situação, já que oferecemos um carro devidamente

adaptado a cadeirantes, recém-operados, idosos e outros grupos que necessitam

desse tipo de serviço de transporte e acompanhamento especializado personalizado”,

nos conta Paula Rossini, proprietária da CUIDAR+.

“Com a CUIDAR+ é possível devolver o direito de ir e vir àqueles que

necessitam, e se encontram com dificuldades de locomoção. E esse transporte e

acompanhamento especializado não se restringe somente a idas a consultórios

médicos, mas também abrange passeios diversos, como formaturas, batizados,

confraternizações ou qualquer outro tipo de evento e necessidade, sem abrir mão da

devida atenção, segurança, infraestrutura e conforto, além de ser um trabalho que é

desempenhado com muito comprometimento, excelência e paixão!”

CUIDAR+, cuidando, transportando e acompanhando quem você mais ama.

Qual sua necessidade hoje?

Ligue: 17 – 99638-3838