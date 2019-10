Coroinha do Pe. Silvio fica em 2º lugar no Miss São Paulo infantil

PRINCESA DE SÃO PAULO – Mariana Morial Rossi é coroinha da Paróquia Menino Jesus de Praga, que tem como Pároco o Pe. Silvio Roberto dos Santos

Mariana Morial Rossi, à esquerda, com a faixa de primeira princesa infantil de São Paulo

Mariana Rossi pelas lentes do fotografo Adriano Chiacchio

A jovem rio-pretense Mariana Morial Rossi, 9 anos, conquistou no último domingo, 13, uma vaga para disputar o Miss Brasil Infantil 2019, que acontece em novembro, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

O conhecido Padre Silvio que por décadas foi Pároco da Igreja Santa Luzia em Votuporanga disse que a menina foi muito bem preparada pelo fotógrafo e produtor de passarela Adriano Chiacchio. “Mariana tem grandes chances de trazer o título de Miss Brasil para Rio Preto em novembro próximo”, disse.

A pequena concorreu ao Miss São Paulo Infantil 2019 e ficou com o segundo lugar, que lhe garantiu o título de primeira princesa infantil São Paulo 2019. “Estou muito feliz. A Mari foi muito bem. Ela concorreu com mais de cem meninas e ficou com uma colocação muito boa, entre tantas meninas bonitas. Estou muito grata a Deus”, contou a mãe Ana Carolina Junqueira Morial.

Mariana Morial Rossi, 9 anos, é filha de Ana Carolina Junqueira Morial e Moacir Edilberto Ross, é irmã de Mateus Morial Rossi e atualmente cursa o 4º ano do ensino Fundamenta, gosta de brincar de bola queimada, de nadar e é coroinha na Paróquia Menino Jesus de Praga, que fica na Redentora em Rio Preto.