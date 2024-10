Corinthians aguarda resposta do Flamengo por Hugo Souza e pode ter de pagar multa outra vez 

Timão notificou clube carioca e apresentou garantia de pagamento para compra do goleiro, mas negociação ainda é vista distante de uma resolução até jogo de volta da semi da Copa do Brasil.

O Corinthians aguarda uma resposta do Flamengo para a proposta de compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. Na quinta-feira, respaldado por uma cláusula no contrato de empréstimo, o Timão sinalizou que irá pagar os 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) previstos para ficar com o jogador em definitivo.

O aceite do Flamengo para a proposta depende da aprovação, por parte do clube carioca, das garantias financeiras apresentadas pelo Corinthians para o pagamento do goleiro, que seria parcelado em quatro vezes (prestações em janeiro e junho de 2025 e 2026, respectivamente).

O Timão colocou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, como fiadora do negócio.

O Flamengo pode recusar a fiadora, que também foi colocada como garantia no pagamento pela compra do lateral-direito Matheuzinho. O Timão, inclusive, atrasou uma das parcelas e causou irritação no Rubro-Negro. Por isso, a tendência é que o Flamengo recuse a Brax como fiadora na transação por Hugo Souza e exija o pagamento à vista.

Internamente, o Corinthians aguarda a resposta do Flamengo para a proposta. No entanto, não há um prazo para que isso seja feito. E é justamente isso que faz o clube paulista se preparar para a possibilidade de pagamento de multa de R$ 500 mil para poder escalar Hugo Souza na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, em 20 de outubro, na Neo Química Arena.

O Corinthians já desembolsou R$ 1 milhão com o pagamento de outras duas multas para ter o goleiro em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Além disso, o Timão pagou 200 mil euros (R$ 1 milhão na cotação da época) pelo empréstimo até o fim do ano.

Em caso de resposta negativa do Flamengo para a garantia financeira apresentada pelo Corinthians, o Timão tem a possibilidade de buscar uma nova alternativa que seja aceita pelo rival.

Outra possibilidade é o pagamento à vista pela compra do goleiro, o que ainda é descartada pela direção alvinegra. Há o entendimento de que o clube está respaldado contratualmente e que o melhor caminho é seguir o rito natural do que foi assinado pelos clubes.

A divergência nos bastidores pela forma de pagamento e pela possibilidade de recusa das garantias indicadas pelo Corinthians pode levar a definição do negócio até para a Justiça. No entanto, a intenção de ambos os clubes é encontrar uma solução pacífica.

Ao término do empréstimo, Hugo Souza deve receber uma valorização salarial, luvas e assinar contrato com o Corinthians válido por cinco temporadas. O goleiro tem 22 jogos, 23 gols sofridos e quatro pênaltis defendidos pelo Timão.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3