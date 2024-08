Livro que retrata a história da Votuporanguense integra o acervo do Museu do Futebol 

A obra “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade” foi lançada pelo Grupo Memorial Votuporanguense no ano passado, e agora, se torna referência na literatura esportiva nacional no Centro de Referência do Futebol Brasileiro que é o responsável pelo Museu do Futebol.

O livro “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, lançado pelo Grupo Memorial Votuporanguense (GMV), em dezembro do ano passado, passou a integrar o acervo da biblioteca do Centro de Referência do Futebol Brasileiro (CRFB). O Centro é o responsável pelo Museu do Futebol, instalado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista. Os governos estadual e federal são os responsáveis pela realização da obra, concebida pela Fundação Roberto Marinho. Para visitar a página eletrônica, acesse: https://museudofutebol.org.br/crfb/acervo/783526/

O Centro de Referência do Futebol Brasileiro é o setor responsável por pesquisar e documentar diferentes expressões do futebol no Brasil, com vistas à constituição do acervo do Museu do Futebol.

O CRFB possui equipe dedicada à pesquisa, à documentação e à gestão de uma biblioteca e midiateca. Esta possui um dos maiores acervos de livros e periódicos, além de coleção de filmes, documentários, catálogos e obras de referência sobre o tema. Inaugurado em outubro de 2013, o CRFB começou a ser idealizado desde a concepção do Museu do Futebol. Sua implantação foi iniciada em 2011 e contou com recursos da FINEP – Agência Brasileira de Inovação e parceria com o Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo (LabNAU/USP).

O Centro desenvolve pesquisas, estabelece parcerias com museus, memoriais, centros e grupos de pesquisas em universidades, promove palestras, seminários e encontros com o objetivo de contribuir com a troca, ampliação e divulgação de conhecimentos sobre futebol. Realiza a digitalização de fotos e documentos e contribui para a preservação de coleções sobre futebol.

Ao Diário, o Memorialista, Alberto Guedes, falou sobre a inserção da obra no CRFB: “A inclusão do livro no acervo do Museu do Futebol, com a chancela do Centro de Referência do Futebol Brasileiro representa muito, principalmente no que se refere a importância do elemento cultural e resgate da memória do futebol votuporanguense. É um feito que orgulha o Grupo Memorial Votuporanguense e também a cidade.”