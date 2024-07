Copa Paulista: XV de Jaú vence o Mirassol e pega o CAV de olho na liderança do grupo 

Em jogo fraco, Galo se aproveita de falha do goleiro Sidnei para marcar com Chrismar, chegar a 9 pontos e encostar no Votuporanguense que tem 10. Duelo no Estádio Zezinho Magalhães ocorre neste sábado, às 15h30.

O Clube Atlético Votuporanguense faz uma temporada de alto nível, conquistando o título do Paulistão A3 e o acesso à Série A2 de 2025, somando apenas duas derrotas em 25 jogos, e assim, o CAV tem mais de 70% de aproveitamento sob o comando do técnico Rogério Corrêa.

Prova do bom desempenho do Pantera Alvinegro é o fechamento do primeiro turno da Copa Paulista na liderança do Grupo 1, grupo dividido regionalmente com Mirassol, Vocem, Grêmio Prudente e XV de Jaú.

Por falar no XV de Jaú, o Galo é o adversário do Votuporanguense neste sábado (20.jul), às 15h30, no Estádio Zezinho Magalhães, no confronto que abre o returno. Na abertura da competição, na Toca, o Pantera Alvinegro contou com Pablo Nereu (contra) e Bady para vencer por 2 a 0, agora, em Jaú, o XV vê como a oportunidade perfeita de dar o troco dentro de casa, quebrar a invencibilidade do CAV e ainda garantir a liderança da chave.

Enquanto o Votuporanguense garantiu um empate heroico em Presidente Prudente na última rodada e atingiu os 10 pontos, o XV de Jaú recebeu o Mirassol e venceu por 1 0, com gol de Chrismar, onde após desvio de cabeça na área, viu o goleiro Sidnei sair muito mal do gol e tocou por baixo para garantir o resultado. O gol foi marcado aos 40 minutos do segundo tempo em uma partida tecnicamente muito fraca.

No entanto, com a vitória, o XV chegou a 9 pontos e segue na vice-liderança do Grupo 1, enxergando no invicto Votuporanguense um adversário a ser batido.

Por outro lado, o Votuporanguense vê a classificação encaminhada e lutará pela consolidação do feito neste sábado, para tanto, treina novamente nesta sexta-feira, às 9h30, na Arena Plínio Marin, antes de embarcar no período da tarde para Jaú.

Após esse segundo compromisso fora de casa, o CAV voltará a atuar na Toca, com a força de sua torcida, na segunda-feira (29.jul), às 19h, contra o Mirassol.