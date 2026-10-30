Confira o que abre e fecha no ponto facultativo e feriado de Finados em Votuporanga 

Serviços administrativos municipais param entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2); atendimentos essenciais serão mantidos, e a sessão da Câmara ocorrerá na terça-feira (3).

A Prefeitura de Votuporanga informou que os serviços administrativos não essenciais estarão suspensos nesta sexta-feira (30.out), em razão do ponto facultativo transferido do Dia do Funcionário Público, e também na segunda-feira (2.nov), feriado nacional de Finados. O atendimento ao público será retomado normalmente na terça-feira (3).

Durante o período, os moradores poderão utilizar o aplicativo Conecta Votuporanga para solicitar serviços, acompanhar protocolos e acessar informações da administração municipal.

Na área da Saúde, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos normalmente. Permanecem em funcionamento 24 horas o Pronto Atendimento Fortunata Germana Pozzobon, a UPA “Dr. Diorandi Figueira da Costa” e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O Parque da Cultura permanecerá fechado nesta sexta-feira (30) e na segunda-feira (2). No sábado (31) e no domingo (1º), o espaço estará aberto para visitação das 15h às 20h. O atendimento no Centro de Cultura e Turismo será retomado na terça-feira (3).

Serviços da Saev Ambiental

Na sexta-feira (30/10), o plantão da Saev Ambiental funcionará 24 horas pelo telefone 0800-770-1950. O atendimento pelo WhatsApp, no número (17) 3405-9195, será realizado das 7h às 19h, enquanto o atendimento presencial na sede da autarquia, na Rua Pernambuco, estará fechado. O Bosque Municipal, que está em reforma, e o Horto Florestal permanecerão fechados. Os Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h. Os serviços de varrição de ruas, coleta de lixo orgânico e coleta seletiva serão realizados normalmente.

No sábado (31), o plantão telefônico seguirá disponível 24 horas e o atendimento pelo WhatsApp será realizado das 7h às 12h30. A sede da Saev Ambiental, o Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados, enquanto os quatro Ecotudos funcionarão das 7h às 19h. A varrição de ruas e a coleta de lixo orgânico serão realizadas normalmente, mas não haverá coleta seletiva.

No domingo (1º), o plantão telefônico funcionará 24 horas. Não haverá atendimento presencial nem pelo WhatsApp. O Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados, e os Ecotudos estarão abertos das 7h às 19h. Não serão realizados serviços de varrição de ruas, coleta de lixo orgânico ou coleta seletiva.

Na segunda-feira (2), feriado de Finados, o plantão da Saev Ambiental continuará disponível 24 horas pelo telefone 0800-770-1950, e o atendimento pelo WhatsApp (17 3405-9195) será realizado das 7h às 19h. A sede da autarquia, o Bosque Municipal e o Horto Florestal permanecerão fechados, enquanto os Ecotudos funcionarão das 7h às 19h. Não haverá varrição de ruas nem coleta seletiva. A coleta de lixo orgânico será realizada normalmente.

Na terça-feira (3), o plantão telefônico permanecerá disponível 24 horas, e o atendimento pelo WhatsApp será realizado das 7h às 21h30. O atendimento presencial na sede da autarquia ocorrerá das 13h às 16h. O Bosque Municipal permanecerá fechado devido à reforma, e o Horto Florestal abrirá às 13h. Os Ecotudos funcionarão das 7h às 19h, assim como a retomada dos serviços de varrição de ruas, coleta de lixo orgânico e coleta seletiva.

Sessão da Câmara será transferida

Em razão do feriado de Finados, a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga também sofreu alteração no calendário. Inicialmente prevista para segunda-feira (2), a sessão foi transferida para terça-feira (3), às 18h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”. O encontro poderá ser acompanhado presencialmente ou pelos canais oficiais do Legislativo.