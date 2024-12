Complexo Funfarme é o pioneiro no Brasil em aderir a campanha “Olá meu nome é..”

A primeira fase do treinamento com colaboradores foi iniciada no dia 12 de dezembro, nas portarias e recepções dos hospitais pertencentes ao complexo.

O Complexo Funfarme é a primeira instituição de saúde a aderir oficialmente à campanha “Olá, meu nome é…” no Brasil que, através de um simples gesto, como se apresentar ao paciente antes de iniciar qualquer interação, objetiva criar uma conexão com pacientes e familiares, transformando a experiência dos cuidados em saúde. A campanha foi criada em 2013 pela médica Kate Granger do Reino Unido que, em sua luta contra o câncer, percebeu a importância do vínculo humano no cuidado. A primeira fase do treinamento com colaboradores foi iniciada no dia 12 de dezembro, nas portarias e recepções dos hospitais pertencentes ao complexo.

O lançamento da campanha pela Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme) aconteceu no dia 26 de novembro de 2024, durante o 1º Workshop de Experiência do Paciente da instituição, com a presença de diretores, gerências, superintendências, lideranças e demais profissionais de saúde. A campanha foi adotada pela Funfarme para incentivar os profissionais de saúde a se apresentarem de maneira mais compassiva aos pacientes.

“A adesão à campanha demonstra o compromisso da Funfarme em melhorar a experiência do cliente na saúde, não apenas oferecendo serviços de qualidade, mas também olhando para o que o paciente vivencia ao transitar por estes serviços. Esta campanha surgiu para auxiliar os colaboradores da instituição a entenderem que pequenas atitudes no dia a dia podem transformar a experiência do paciente de forma significativa”, cita o Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme.

A supervisora da Ouvidoria do Complexo Funfarme, Cristiane Midori, explica que quando uma pessoa vai para uma instituição de saúde, ela costuma chegar tensa, porque ela ou algum familiar possui alguma questão de saúde. Ao se apresentar, seja na recepção ou no leito de internação os colaboradores do hospital têm a oportunidade de criar uma conexão pessoal durante o atendimento, estabelecendo assim uma confiança.

“É comum que, ao receberem um profissional desconhecido, os pacientes fiquem com dúvidas: quem será essa pessoa? Ela é médica, enfermeira? Cada profissional tem um uniforme distinto, mas precisamos lembrar que o paciente não conhece todos os detalhes. Por isso, a ideia é criar essa conexão clara. Nesse sentido, percebemos que quando esses clientes são recepcionados de uma forma acolhedora, eles se sentem mais acolhidos e confortáveis em serem eles mesmos, em expressar o que eles precisam naquele momento”, cita

O pediatra e líder da campanha no Brasil, Tiago Dalcin, explica a importância de uma instituição como a Funfarme de buscar ferramentas para aprimorar a experiência do paciente.

“Quando uma instituição de reconhecida importância, como a FUNFARME, adere a essa campanha, ela estimula outras instituições, outros profissionais a seguirem seu exemplo. É um efeito catalisador que reflete também noutro aspecto muito debatido e estudado nos dias de hoje, que é o entendimento de que o cuidado centrado na pessoa também beneficia o profissional de saúde. Podemos fazer uma analogia: os quatro valores da campanha são como um trevo de quatro folhas e o caule que o sustenta é o “Olá, meu nome é” – o simples ato de se apresentar no primeiro contato com o paciente. O trevo precisa estar enraizado dentro da cultura institucional. Por mais natural que seja dizer o próprio nome dentro de uma perspectiva de cuidado humanizado, encontrar esse tipo de gesto no sistema de saúde ainda é relativamente raro, como encontrar um trevo de quatro folhas, não só no Brasil, mas no mundo”.

Treinamento

A partir de dezembro de 2024, o treinamento para adoção da campanha será realizado em todo o Complexo Funfarme. Para explicar o funcionamento da campanha, foi desenvolvida uma atividade para mostrar a importância de criar esse primeiro vínculo com o cliente. Nessa atividade, a equipe de experiência do paciente se apresenta e explica sobre a campanha e a importância de se apresentar para o cliente. É realizada ainda uma dinâmica com um voluntário, onde os profissionais devem se apresentar a ele e treinar os valores da campanha.

“Elaboramos também uma caixa com elogios recebidos pela Ouvidoria da Funfarme, provenientes de manifestações dos pacientes e clientes da Funfarme durante o ano de 2024. Durante o treinamento nós pedimos para que os colaboradores retirem um desses elogios, com o intuito de mostrar o impacto que temos na vida dos pacientes e como um simples gesto de conversa, de escuta, pode mudar o dia deles”, cita

Após a dinâmica, os colaboradores podem tirar fotos em um mural instagramável da campanha e receber um adesivo da campanha para colarem no crachá. “A partir do momento em que o adesivo da campanha é colado no crachá, o colaborador se torna o protagonista da campanha, o disseminador e se compromete a se apresentar e a olhar para o cliente”, finaliza.

A auxiliar administrativa da emergência SUS, Camila Maria de Carvalho, foi uma das colaboradoras que passou pela primeira fase do treinamento. Ela conta que achou a campanha muito importante. “Esse olhar para o paciente e familiares impacta do primeiro atendimento até a alta. Quando um paciente chega no hospital, ele tem muitos receios e pensa nas piores situações, então ao proporcionar esse acolhimento, conseguimos trazer uma experiência melhor para o paciente e por consequência uma recuperação mais tranquila”, conta.

A campanha

A campanha “Olá meu nome é” chegou ao Brasil trazendo uma mensagem poderosa de conexão e humanidade no atendimento à saúde. Inspirada na iniciativa “Hello my name is”, criada pela médica Kate Granger, a campanha convida a adotar um gesto simples, mas transformador: apresentar-se ao paciente antes de qualquer interação.

Kate, na sua luta contra o câncer, percebeu a importância da conexão humana no cuidado. Sua visão se traduz em um movimento que nos lembra que, antes de qualquer diagnóstico ou tratamento, está a pessoa – com suas emoções, medos e esperanças. Como Chris Pointon, seu marido e representante da campanha, afirma, a frase “Olá meu nome é” é um primeiro passo essencial para um cuidado compassivo e centrado no paciente.

“Em 2013, minha esposa estava hospitalizada em decorrência de um câncer e percebeu que não havia muitas pessoas que se apresentavam, falavam seus nomes. Então ela decidiu fazer algo a respeito e iniciou essa campanha nas redes sociais. O legado da minha esposa é uma campanha que faz a diferença no sistema de saúde através de uma simples apresentação, dizendo ‘Ola, meu nome é..’ é o começo de uma relação terapêutica entre duas pessoas. É uma atividade simples de apresentação que faz uma diferença. Estamos presentes em mais de 20 países e é um prazer o Brasil ter se juntado a nós, agradeço a todos por endossar a campanha e continuarem o legado”, cita Chris Pointon.

Nesse contexto, Tiago Dalcin, pediatra membro da Sociedade Brasileira para a Qualidade de Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP) entrou em contato com Chris Pointon, representante da campanha “Hello my name is” e junto com a SOBRASP, Instituto Brasileiro de Direito do Paciente (IBDPAC) e Patient Centricity assinaram um termo de cooperação, representando a campanha no Brasil. A campanha foi lançada no II Congresso da SOBRASP em 2022 e busca melhorar a adesão dos profissionais e instituições de saúde para a prática do “Olá meu nome é” que conecta com quatro valores que transformam os ambientes de assistência em saúde.

Valores que transformam

A campanha é guiada por quatro valores fundamentais:

Comunicação: A comunicação eficaz e adaptada ao paciente faz uma grande diferença e começa com a apresentação do profissional de saúde. Cada interação se torna uma oportunidade para estabelecer confiança.

A comunicação eficaz e adaptada ao paciente faz uma grande diferença e começa com a apresentação do profissional de saúde. Cada interação se torna uma oportunidade para estabelecer confiança. As pequenas coisas: Atos simples, como se apresentar ou oferecer uma palavra amigável, têm um impacto profundo. Não são gestos pequenos; são gestos que mostram cuidado.

Atos simples, como se apresentar ou oferecer uma palavra amigável, têm um impacto profundo. Não são gestos pequenos; são gestos que mostram cuidado. Paciente no centro de todas as decisões: “Nenhuma decisão sobre mim sem mim.” Isso nos lembra que o paciente é o protagonista do seu próprio cuidado e tudo deve ser feito de acordo com suas necessidades, vontade e preferências. Ouvir sua perspectiva é essencial para um cuidado efetivo.

“Nenhuma decisão sobre mim sem mim.” Isso nos lembra que o paciente é o protagonista do seu próprio cuidado e tudo deve ser feito de acordo com suas necessidades, vontade e preferências. Ouvir sua perspectiva é essencial para um cuidado efetivo. Veja-me: Cada paciente é uma pessoa única, com sua própria história. O olhar empático e respeitoso é fundamental para o tratamento.

