Como fica o tempo no fim de semana das eleições em Votuporanga

Sol e tempo seco devem predominar; no domingo (6), termômetros devem bater os 40ºC.

Apesar do avanço de uma nova frente fria, o sol e o tempo seco devem predominar no Brasil neste fim de semana de eleições municipais. A tendência é de aumento das temperaturas ao longo do fim de semana, com algumas cidades do Sudeste e Centro-Oeste podendo registrar novamente marcas próximas dos 40°C.

No domingo (6.out), dia das eleições municipais, a previsão para Votuporanga é de calor, com termômetros oscilando entre 21ºC e 40ºC.

️Para os eleitores das regiões que devem ter muito calor neste domingo, protetor solar, água e sombrinha são boas dicas caso tenham que enfrentar filas nos locais de votação.

Ainda segundo a Climatempo, a tendência para a próxima semana é de temperaturas elevadas na segunda-feira (7), com mínimas de 21ºC e 41ºC, e na terça-feira (8), com mínimas de 26ºC e 43ºC. Já na quarta-feira (9), a temperatura deve começar a ceder, oscilando entre 25ºC e 39ºC.

