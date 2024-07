Comício de Trump é interrompido após sons de tiros, na Pensilvânia

O candidato presidencial republicano levantou o punho enquanto foi escoltado até um veículo pelo Serviço Secreto dos EUA. Um vídeo mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump.

Donald Trump foi escoltado por seguranças e retirado do palco de um comício após serem ouvidos sons de tiros, na cidade de Butler, estado da Pensilvânia, neste sábado (13). O evento foi interrompido.

A imagem mostra o que parece ser sangue na orelha de Trump. O Serviço Secreto dos EUA informa que ele está seguro e que medidas de proteção foram implementadas ao seu redor.

“O presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local”, informou o porta-voz da campanha do Partido Republicano.

O promotor distrital do condado de Butler, Richard Goldinger, disse que duas pessoas estão mortas, incluindo um aparente atirador, de acordo com jornal The Washington Post.

O Serviço Secreto anunciou que há uma investigação em andamento: “Esta é agora uma investigação ativa e mais informações serão divulgadas quando disponíveis”.

A Casa Branca divulgou uma nota informando que o presidente e candidato Joe Biden foi informado sobre o incidente envolvendo Donald Trump.