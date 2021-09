Com conta de luz em alta, ministro de Minas e Energia fará pronunciamento

A fala de Bento Albuquerque começará às 20h30 e tem duração de pouco mais de cinco minutos.

Com a expectativa da manutenção da bandeira vermelha em setembro e com a previsão de mais aumento na conta de luz, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV na noite desta terça-feira (31).

A fala do ministro começará às 20h30 e tem duração de pouco mais de cinco minutos. Apesar de atravessar uma das maiores crises hídricas da história e com medidas para tentar economizar energia em prática o presidente Jair Bolsonaro praticamente proibiu que o governo use a palavra “racionamento”.

Bento deve destacar as recentes medidas adotadas pelo governo para economizar energia e refazer o apelo de que as pessoas precisam economizar luz e água.

No fim de junho, o ministro fez também uma fala em rede nacional para destacar o atual cenário de crise hídrica e energética.

Na última quarta-feira, o governo publicou um decreto que estabeleceu medidas para redução do consumo de energia elétrica em prédios públicos, com o objetivo de economizar de 10% a 20% em relação aos volumes anteriores à pandemia.

Agora, o ministro deve salientar o trabalho que tem sido feito no âmbito da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), que realizou reuniões nesta semana.

Bento Albuquerque também deve abordar as decisões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), que teve reunião extraordinária ontem (30) para avaliar as condições de suprimento energético ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e decidiu acionar mais termelétricas para evitar o risco de apagão.

O acionamento de termelétricas também encarece a conta de luz dos brasileiros.

*Informações/UOL