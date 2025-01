Com 12 peças gratuitas, ‘Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato’ começa nesta sexta-feira

Festival será realizado até o dia 19 deste mês, em Rio Preto. Apresentações gratuitas serão no Centro Cultural Sesi e no Espaço Fábrica de Sonhos.

A 19ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato”, da Cia. Fábrica de Sonhos, começa nesta sexta-feira (10.jan), em São José do Rio Preto/SP. A programação conta com 12 espetáculos gratuitos, que serão apresentados no Centro Cultural do Sesi Rio Preto e no Espaço Fábrica de Sonhos. Os ingressos antecipados disponíveis no site do Sesi estão esgotados, mas os ingressos remanescentes e todos dos espetáculos no Espaço Fábrica de Sonhos serão disponibilizados com uma hora de antecedência do início da peça, no próprio local de apresentação.

A abertura do festival será feita pela companhia anfitriã do festival, a Cia. Fábrica de Sonhos, com o espetáculo “Era uma vez… A Cigarra e a Formiga”, no Centro Cultural Sesi Rio Preto, às 15h. O espetáculo foi inspirado livremente na fábula de Esopo, com texto e direção de Guido Caratori.

A cigarra, interpretada pela atriz Isabella Milsoni, é uma artista apaixonada que enfrenta os desafios impostos pela família e pela sociedade para seguir sua vocação na arte. Porém, as peculiaridades de sua profissão frequentemente geram incompreensão, inclusive para ela mesma. Em busca de estabilidade, ela decide aceitar um trabalho convencional no escritório do rígido Sr. Tião Formiga Saúva, interpretado por Guido Caratori. O que a cigarra não esperava era que esse encontro inusitado fosse transformar completamente sua carreira artística, levando-a a descobrir novos caminhos e possibilidades.

Dos 174 espetáculos inscritos, de artistas e coletivos de nove estados brasileiros, foram selecionadas 12 produções de oito cidades brasileiras: São José do Rio Preto/SP (2), Sertãozinho/SP (1), Campinas/SP (2), São Paulo/Capital (2), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio do Sul (SC) e Nova Iguaçu (RJ).

A curadoria do festival foi realizada pelo ator, cenógrafo, iluminador e diretor Guido Caratori, da Cia. Fábrica de Sonhos, e pelo professor, ator e diretor Eduardo Catanozi. “A programação inclui teatro de animação, palhaçaria, números circenses integrados à ação dramática, ficção científica, fábulas revisitadas, peças educativas e montagens mais convencionais. Tenho certeza de que a 19ª edição será um grande sucesso e agradará a toda a família!”, afirmou Catanozi.

Sobre o festival

A 19ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato” é uma realização da Cia. Fábrica de Sonhos e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo, com produção do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e apoio do Sesi/SP.

Considerado um dos maiores eventos culturais voltados à promoção e ao debate em torno do teatro feito para crianças no Brasil, a 19ª edição do festival tem como objetivo de oferecer uma programação com acessibilidade para todos os públicos, inclusive pessoas com deficiências visuais e auditivas. Para isso, os espetáculos contarão com intérprete de libras e audiodescrição.

As atividades formativas serão realizadas no formato podcast presencial, com retransmissão online e ao vivo pelo Youtube da Cia. Fábrica de Sonhos. Essas atividades também terão interpretação em libras.

“Artistas e coletivos de todo o Brasil apresentam os seus trabalhos e participam de um intercâmbio de conhecimento relacionado à produção teatral para as crianças no Brasil”, afirma a atriz, produtora e gestora cultural, Drica Sanches, que é coordenadora do Festival.

Ainda de acordo com Drica, o grande diferencial do ‘Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato’ está no acesso pleno e democrático às artes cênicas a toda a população. “Toda a programação do festival é ofertada de forma gratuita, corroborando assim para a formação de futuras plateias para o teatro e, por consequência, para a arte de modo geral”, enfatizou.

Gastronomia

Nesta 18ª edição do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato”, em Rio Preto, a gastronomia é assinada pelo restaurante Ocupa Cozinha e Bar, que fica na Barra Funda, em São Paulo. O restaurante de comida brasileira é sede também do projeto social Cozinha PCA (Participação, Coletividade e Ação). O projeto já distribuiu várias refeições para a população em situação de vulnerabilidade social na Capital, desde a sua fundação.

Exposição e brechó

Além dos espetáculos gratuitos, o Espaço Fábrica de Sonhos será palco para a exposição de fotos feitas durante as edições de 2023 e 2024 do “Festival Em Janeiro Teatro Para Criança é o Maior Barato”. A mostra será assinada pelos fotógrafos Luiz Áureo e Victor Natureza, ambos integraram a Equipe de Comunicação da 19ª edição. Para fomentar a economia criativa, no Espaço Fábrica de Sonhos também funcionará um brechó de figurinos e adereços de cena durante o festival.

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO DOS ESPETÁCULOS GRATUITOS

LOCAL: CENTRO CULTURAL SESI RIO PRETO

10/1 (sexta-feira), às 15h

Espetáculo: “Era uma vez… A Cigarra e a Formiga”

Grupo/Artista: Cia. Fábrica de Sonhos

Cidade: São José do Rio Preto/SP

11/1 (sábado), às 15h

Espetáculo: “Chuá”

Grupo/Artista: Insensata Cia de Teatro

Cidade: Belo Horizonte/MG

12/1 (domingo), às 15h

Espetáculo: “Bem debaixo do nariz”

Grupo/Artista: Damião e Cia.

Cidade: Campinas/SP

15/1 (quarta-feira), às 15h

Espetáculo: “La Trattoria”

Grupo/Artista: Los Circo Los

Cidade: São Paulo/SP

16/1 (quinta-feira), às 15h

Espetáculo: “Tistu, o menino do dedo verde”

Grupo/Artista: MRG Produções Artísticas

Cidade: Curitiba/PR

17/1 (sexta-feira), às 15h

Espetáculo: “Da terra à lua”

Grupo/Artista: Sabre de Luz Teatro

Cidade: São Paulo/SP

18/1 (sábado), às 15h

Espetáculo: “O patinho feio”

Grupo/Artista: Trupe Investigativa Arroto Cênico

Cidade: Nova Iguaçu/RJ

19/1 (domingo), às 15h

Encerramento: Show “Parlendas”

Grupo/Artista: Relicário de Canções

Cidade: São José do Rio Preto/SP

LOCAL: ESPAÇO FÁBRICA DE SONHOS

13/1 (segunda-feira), às 19h

Espetáculo: “Maria dos Céus”

Grupo/Artista: Cia. Fios de Sombra

Cidade: Campinas/SP

14/1 (terça-feira), às 19h

Espetáculo: “Travessias da filha do Ganga por Pindorama”

Grupo/Artista: Cia. Pardini

Cidade: Nova Iguaçu/RJ

17/1 (sexta-feira), às 19h

Espetáculo: “Sobre Caixas”

Grupo/Artista: Teatro Dori

Cidade: Rio do Sul/SC

18/1 (sábado), às 19h

Espetáculo: “Tempo de passar passarinho”

Grupo/Artista: Rabugentos Cia Teatral

Cidade: Sertãozinho/SP

