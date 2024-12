2024 é o ano mais quente já visto na Terra, afirma observatório europeu 

Segundo o observatório, o mês de novembro foi o mais quente já visto na Terra, superando o ano de 2023, que já tinha terminado com recordes.

2024 será o ano mais quente da história, afirma o observatório europeu do clima, Copernicus. A informação foi divulgada pelo Serviço de Mudança Climática do Copernicus (CS3), que publicou um novo Boletim do Clima na manhã desta segunda-feira (9.dez). O documento mensal aponta as principais tendências meteorológicas do planeta.

O boletim indica que o último novembro foi o segundo mês de novembro mais quente da história, atrás apenas de novembro de 2023.

Ainda em novembro, a temperatura média do ar mundial foi de 14,1°C, temperatura 0,73°C acima da média mensal para o mesmo período entre 1991 e 2020.

Entre janeiro e novembro de 2024, a anomalia da temperatura média global ficou em 0,72°C acima da média registrada entre 1991 e 2020. Essa é a maior marca já registrada para o período, que também foi 0,14°C mais quente que o mesmo tempo estudado de 2023.

Por isso, o Copernicus afirma que é “virtualmente certo” que 2024 será o ano mais quente já registrado, excedendo em 1,5°C a temperatura global pela primeira vez na história.

O gráfico abaixo mostra o aumento da anomalia de temperatura global, sendo que 2024 é o primeiro a ultrapassar a marca de 1,5°C em 12 meses.

Os dados do CS3 indicam a anomalia de temperatura do ar em todo continente europeu, partes da África, nas Américas e na Ásia, em novembro deste ano.

O Copernicus ressalta que a pesquisa é importante para o rastreamento das tendências climáticas globais, provendo estudos que ajudam no desenvolvimento e na implantação efetiva de estratégias para o futuro.

*Com informações da CNN Brasil

