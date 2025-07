Cinegrafista da TV TEM é agredido durante prisão de juiz aposentado que atropelou ciclista

O juiz foi preso em Araçatuba/SP após atropelar a ciclista, que ficou em estado grave, na manhã de quinta-feira (24). Conforme apurado pela TV TEM, a agressão contra o cinegrafista foi cometida pelo genro do juiz.

Um repórter cinematográfico da TV TEM, afiliada da Globo, foi agredido na noite de quinta-feira (24.jul), em Araçatuba/SP, enquanto fazia a cobertura jornalística da prisão do juiz aposentado que atropelou uma ciclista quando dirigia um carro com uma mulher nua no colo.