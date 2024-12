Centro de Reabilitação Visual encerra atividades do ano com festa no Dia Nacional do Cego 

Cerimônia conta com apresentação dos alunos e almoço doado por voluntários.

No próximo dia 13, das 7h às 11h, o Centro de Reabilitação Visual – Instituto dos Cegos, realizará uma festa de encerramento das atividades antes das férias, com temática de natal. No dia anterior (12), as festividades serão com as crianças, já no dia 13 para os alunos adultos. Com entrega de brinquedos para crianças e sanfoneiro para os adultos.

Durante a festa da sexta-feira, a música fica por conta dos alunos. As turmas de música com o professor Gustavo e o professor Nei, farão apresentações, além do coral do Instituto que se apresenta pela primeira vez desde a formação.

“Nossa festa de encerramento de natal, já é tradição, realizamos todos os anos como encerramento de semestre. Para esse ano vamos dividir a festa em dois dias, na quinta-feira para as crianças com foco nos brinquedos e na sexta para os adultos de toda a região, com direito a um forró”, diz Regiane Pires, coordenadora e fisioterapeuta do Instituto. “Realizamos a festa pela manhã e encerramos com um almoço doado por voluntários. Dessa forma encerramos as atividades, os alunos saem de férias e já começamos a nos organizar para as férias”, completa Regiane.

O Centro de Reabilitação Visual de Rio Preto – Instituto dos Cegos, existe há 76 anos, já atendeu milhares de deficientes visuais em toda a região, sem custo para os atendidos. Atualmente, são mais de 300 alunos, entre adultos e crianças, de 103 cidades.

O Centro de Reabilitação Visual fica na Rua Dr. Cléo de Oliveira Roma, 200 – Jardim Morumbi, São José do Rio Preto.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3