Célebres votuporanguenses na década de 60

O jovem ao centro da foto é o saudoso advogado e possivelmente um dos maiores incentivadores da AAV (Associação Atlética Votuporanguense), Carlos Márcio de Castro Junqueira. Sua última residência foi em Goiânia (GO), mas foi em Votuporanga que constituiu sua família e fez a Votuporanguense ser campeã em diversos torneios no estado na década de 60. A foi tirada na frente do prédio do extinto Paço Municipal, que ficava onde hoje existe a Concha Acústica. Impressionante o automóvel importado americano, do qual eles se orgulharam de tirar uma foto ao seu lado, trata-se de um Chevrolet Bel Air ano 53, que pertencia ao Sr. Plínio Marin, (direita da foto). E a esquerda, o jovem fotógrafo Luís Sato, os dois também já falecidos. (Foto acervo Diário de Votuporanga)

Castrequini Automóveis na década de 70

Corcel I, Belinas, Brasílias e algumas Kombis faziam parte do estoque da garagem dos saudosos irmãos Carlão e Vicente Castrequini. A empresa ficava numa esquina da Avenida Brasil e bem diferente das garagens de hoje, não possuía cobertura. A ideia era comprar e vender o mais rápido possível os carros que faziam sucesso naquela época. Na foto ainda figuram o atual empresário, dono da Rosa Mística, Rolando Nogueira e Mário Laridondo, que era sogro do Vicente. (Foto Acervo Diário de Votuporanga)

Governador Laudo Natel na Expo Agropecuária e Industrial de Votuporanga na década de 70

Não é de hoje que Votuporanga se destaca em seus grandes eventos. Em agosto de 1973, aniversário Votuporanga, o então Governador de São Paulo veio prestigiar seu correlegionários políticos e saudar seus eleitores. O prefeito naquela ocasião era o Prof. Luiz Garcia De Haro.

Laudo Natel, nasceu na cidade de São Manuel (SP), em 14 de setembro de 1920 e faleceu na capital paulista em 18 de maio de 2020. Foi político, empresário, dirigente esportivo brasileiro e o 46.° e 48.° Governador de São Paulo de 1966 a 1967 e novamente de 1971 até 1975. (Foto acervo Diário de Votuporanga)

Fábrica de Bebidas FERRARI

Com suas instalações na esquina das ruas Mato Grosso e São Paulo, os irmãos Carlos e José Ferrari fundaram em 1943 a Indústria Nacional, que produzia um efervescente e gostoso guaraná, soda limonada, além de vinagres, licores e aguardente de cana. A fábrica da família Ferrari encerrou sua produção em 1980 pressionada por um mercado competitivo das grandes multinacionais. Fica o registro. (Foto Acervo Municipal)