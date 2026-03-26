CAV vence o XV de Piracicaba e segue líder isolado do Grupo 2 

No sofrível gramado do Estádio Barão da Serra Negra, a Pantera Alvinegra bateu os donos da casa por 2 a 1, com direito a golaço de Luiz Thiago. Votuporanguense volta a campo no sábado (28), às 18h, contra o mesmo Nhô Quim, desta vez, na Arena Plínio Marin. Jorge Honorio [email protected] O Clube Atlético Votuporanguense venceu o XV de Piracicaba por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (25.mar), no sofrível gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba/SP, em duelo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026. A vitória da Pantera Alvinegra contou com um petardo disparado pelo atacante Luiz Thiago, de fora da área, para superar o goleiro Victor Golas, sacramentando o resultado da partida. O resultado mantém o CAV na liderança isolada do Grupo 2, com 7 pontos conquistados. Em segundo aparece o Ituano com 4, seguido por XV de Piracicaba e Água Santa, com 2 pontos cada.

Com a bola rolando…

O jogo começou em alta voltagem. O XV de Piracicaba foi o primeiro e ameaçou a meta do Votuporanguense com menos de 20 segundos. O CAV respondeu com 1 minuto, com Kauan chegando de carrinho e chutando para fora depois de cruzamento da direita e a bola sendo espalmada por Victor Golas.

O duelo se tornou burocrático e sem grandes lances de inspiração que pudessem ser concretizados em gols. Aos 48, Paulo Marcelo, dentro da área, chutou e Gabriel Félix defendeu mais uma vez.

E assim, o primeiro tempo de muita marcação e predominância do Nhô Quim terminou sem gols.

Na volta para o segundo tempo, as equipes voltaram energizadas e a Pantera Alvinegra abriu o placar aos 21 minutos, após Rodolfo levantar da direita e o zagueiro Pedro Vitor cabecear sozinho no canto direito de Victor Golas.

No entanto, menos de 4 minutos depois, após um escanteio cobrado pela esquerda, a bola foi desviada de cabeça no bico da pequena área e sobrou para David Ribeiro empurrar para o gol de Gabriel Félix, empatando o jogo. O lance chegou a ser checado pelo VAR, em busca de um possível impedimento, contudo, o gol foi validado.

O duelo seguiu equilibrado e aos 29 minutos, após a saída de bola e uma dividida próxima da grande área do XV de Piracicaba, Rodolfo deu uma assistência para Luiz Thiago, que inspirado, dominou no meio de três marcadores e soltou a perna direita, um petardo indefensável no canto direito alto de Victor Golas.