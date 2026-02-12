CAV perde e tira o Taubaté da zona de rebaixamento 

Em mais uma apresentação fraca, o Votuporanguense foi derrotado na Arena Plínio Marin, por 2 a 1, irritando parte da torcida que chamou o time de “sem vergonha!” e abandonou as arquibancadas antes mesmo do apito final. CAV fica no limite do G-8.
Em mais uma apresentação fraca, o Clube Atlético Votuporanguense não fez frente ao, até então, vice-lanterna do Paulistão A2, Taubaté, e acabou derrotado, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (11.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.
Com a bola rolando…
O CAV buscava reabilitação no Campeonato Paulista da Série A2 e começou pressionando, com menos de três minutos, Luiz Thiago carimbou a trave do goleiro Adílson Júnior. O Taubaté respondeu e abriu o placar logo na primeira chegada: Romarinho recebeu próximo à meia-lua e bateu de fora da área no cantinho para vencer Gabriel Félix, que nada pôde fazer.
Mesmo em vantagem, o Burro da Central seguiu mais perigoso e teve duas ótimas chances para ampliar antes dos 15 minutos, mas falhou na pontaria.
A Pantera Alvinegra voltou a assustar aos 33, em chute de longe de Anderson Feijão que Adílson Júnior foi buscar no canto. Dez minutos mais tarde, a torcida do Votuporanguense já havia perdido a paciência e começado a protestar contra a equipe, no entanto, o camisa 10 do CAV aproveitou cruzamento da esquerda e desviou de cabeça para tirar do goleiro e deixar tudo igual. A torcida diminuiu o tom crítico e passou a apoiar novamente.
Na volta do intervalo, aos 10 minutos, Luiz Thiago quase marcou um golaço finalizando de fora da área no ângulo, mas Adílson Júnior espalmou para escanteio. Do outro lado, Gabriel Félix também precisou aparecer bem para defender chute forte de Leozinho em contra-ataque veloz. Bernardo Rosa, em chute desviado na defesa, também passou perto de recolocar o Taubaté em vantagem.
Aos 36 minutos, porém, Ariel aproveitou bola desviada após jogada pela esquerda e apareceu entre dois marcadores na pequena área para fazer 2 a 1 para o Taubaté.
O Votuporanguense ainda buscou o empate e levou muito perigo em chutes de Orlando Jr. e Rodolfo, que não acertaram o alvo.
O CAV partiu para o desespero, enquanto parte da torcida perdeu a paciência de vez, chamando o time de “sem vergonha” e deixando as arquibancadas da Arena Plínio Marin. Já nos acréscimos, Fernandinho chegou a marcar para o Votuporanguense em cobrança de falta, mas o assistente anulou a jogada por interferência de dois jogadores em posição de impedimento.
A marcação mantida pelo árbitro Leonardo Delfino de Abreu Lima gerou revolta por parte do Votuporanguense, mas nada mudou. O apito final cravou a segunda derrota consecutiva da Pantera Alvinegra e a terceira na competição.
Com o resultado, o Votuporanguense tirou o Taubaté da vice-lanterna do estadual. O Burro da Central venceu pela primeira vez no Paulistão A2, chegou a sete pontos e deixou a zona de rebaixamento.
Já o CAV chegou ao terceiro jogo sem vitória e despencou na tabela: o time fica no limite do G-8, na oitava colocação, com 12 pontos.
Próximo compromisso
A Pantera Alvinegra volta a campo no próximo sábado (14), às 15h, quando enfrenta o Juventus-SP, na Rua Javari, pela 10ª rodada do Paulistão A2.