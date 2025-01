Câmara de Votuporanga realiza 1ª sessão ordinária de 2025 

Sessão ocorre nesta segunda-feira (27), a partir das 18h, no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’. A abertura oficial do ano legislativo deve contar com a participação do prefeito Jorge Seba (PSD).

Após o recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Votuporanga/SP dará início aos trabalhos legislativos de 2025 com a realização da primeira sessão ordinária da 19ª legislatura, marcada para esta segunda-feira (27.jan), a partir das 18h, no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’.

O encontro será conduzido pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Daniel David (MDB), e contará com a nova composição de parlamentares eleitos para o período 2025/2028.

Seguindo a normativa, a sessão marcará a abertura oficial do ano legislativo e deve contar com a participação do prefeito Jorge Seba (PSD), que fará a apresentação dos projetos e investimentos previstos para a cidade ao longo do exercício de 2025.

Embora o recesso legislativo tenha iniciado em 23 de dezembro e se encerrado nesta sexta-feira (24), os vereadores mantiveram uma agenda de atividades internas, incluindo reuniões em seus gabinetes, visitas a departamentos do governo municipal e encontros com a comunidade.

Ainda nesse período, uma sessão extraordinária foi realizada na tarde da sexta-feira (10) para apreciação de dois projetos de autoria do Poder Executivo.

O presidente da Câmara, Daniel David destacou a importância da participação popular nos trabalhos da Casa de Leis e convidou os munícipes para prestigiarem a sessão: “A Câmara Municipal é a Casa do Povo, e a presença da população fortalece o diálogo e a democracia em nosso município”, afirmou.

A sessão pode ser acompanhada das galerias do Plenário ‘Dr. Octavio Viscardi’ ou ainda por meio das redes sociais da Câmara Municipal e pela TV Unifev.

