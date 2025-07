CAV disputará o Campeonato Paulista Petrobras Feminino sub-17 

A edição de 2025 contará com 14 equipes, divididas em dois grupos, e terá início no dia 30 de agosto, com término previsto para o dia 29 de novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense está confirmado na disputa do Campeonato Paulista Petrobras Feminino sub-17, uma das competições mais importantes da categoria de base no cenário estadual. A edição de 2025 contará com 14 equipes, divididas em dois grupos, e terá início no dia 30 de agosto, com término previsto para o dia 29 de novembro.

A primeira fase será disputada em turno único, com as quatro melhores equipes de cada grupo se classificando para a próxima etapa. O CAV está no Grupo 1, ao lado de grandes adversários: Ferroviária SAF, Centro Olímpico, Referência SAF, Audax, Rio Branco e São Bento.

A equipe feminina do Votuporanguense terá a oportunidade de mostrar sua força e evolução em campo, enfrentando clubes com tradição no desenvolvimento de atletas da base.

A participação no torneio representa mais um passo importante no fortalecimento do futebol feminino no clube e na região de Votuporanga. A expectativa é de uma campanha competitiva.