CAV acerta a contratação do atacante Gabriel Amaral 

Jogador estava no sub-23 do Bragantino e é o 10º reforço do Votuporanguense para a próxima temporada. CAV inicia sua trajetória na Série A2 de 2025 recebendo a Ferroviária em casa no dia 15 de janeiro, às 18h.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou o atacante Gabriel Amaral para a disputa da Série A2 de 2025. O jogador de 20 anos deverá fazer sua estreia como atleta profissional no CAV. O jovem atleta fez toda a base no Red Bull Bragantino e foi campeão brasileiro de Aspirantes pelo Massa Bruta em 2024.

O atacante chegou às categorias de base do time de Bragança Paulista em 2019 e, desde então, anotou 23 gols em 82 jogos.

Agora, o plantel da Pantera Alvinegra chega a dez reforços para a próxima temporada. Anteriormente, já haviam sido contratados o goleiro Jean Carlos; os laterais-direito Mizael Almeida e Júlio César; os volantes Dérick e Denner; o meio-campista Pedrinho; e os atacantes Luan Santos, Ryan Bonfim e Jefinho.

O Votuporanguense inicia sua trajetória na Série A2 de 2025 recebendo a Ferroviária em casa, no dia 15 de janeiro, às 18h. Além do estadual, o clube também disputará a Copa do Brasil, depois de ter sido vice-campeão da Copa Paulista neste ano.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3