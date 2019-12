Catedral divulga horários das celebrações de Natal e Ano Novo

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida definiu da seguinte forma o horário das celebrações de fim de ano na Catedral. No dia 24 de dezembro será celebrada a Vigília do Natal do Senhor às 20h. No dia de Natal, será celebrada a Santa Missa às 10h e às 19h30. No dia 31 de dezembro, será celebrada a Santa Missa em agradecimento pelo ano de 2019, às 20h; e no dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz e Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, será celebrada a 1ª Missa de 2020 às 19h30.

Resumo das Celebrações:

24/12 – 20h – Vigília do Natal do Senhor

25/12 – 10h – Missa do Natal do Senhor

25/12 – 19h30 – Missa do Natal do Senhor

31/12 – 20h – Missa em Agradecimento pelo Ano de 2019

01/01 – 19h30 – Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus