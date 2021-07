Carlão Pignatari participa de lançamento do Festival Literário de Votuporanga

Presidente da Alesp ressaltou importância dos artistas, da cultura e dos trabalhadores do setor.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, ressaltou nesta sexta-feira (16) a importância da cultura e do setor do entretenimento durante cerimônia de lançamento da Fliv 2021 (Festival Literário de Votuporanga), que acontecerá de 5 a 8 de agosto, na semana em que Votuporanga comemora 84 anos.

Carlão disse que, em razão da pandemia da Covid-19, tanto os artistas quanto a cadeia do setor foram impactados, mas que iniciativas como a implantada pelo governo do Estado com o projeto #CulturaEmCasa, trouxeram as atividades culturais para dentro da casa das pessoas. O parlamentar ressaltou ainda a apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, que através do secretário Sergio de Sá Leitão e da Associação Amigos da Arte sempre foram os maiores apoiadores do festival.

“Eles [artistas e trabalhadores] tiveram que se reinventar, mas não é a mesma coisa. O acolhimento do público, o carinho do público, isso melhora a sensibilidade do artista e melhora a apresentação de cada um. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa teve iniciativa, foi muito feliz na criação da plataforma virtual. Milhões de pessoas puderam pelo menos ter um pouco do que São Paulo pode produzir na área cultural. O mundo aproveitou”, disse o presidente do Parlamento paulista.

Carlão Pignatari, que participou em ambiente virtual do lançamento, parabenizou a todos pela organização do evento e afirmou esperar a maior edição de todos os tempos em 2022, com o controle da pandemia. “Ano que vem, com a vacinação e a diminuição dessa grande crise pandêmica que o mundo está passando, espero que no ano que vem seja o maior festival literário que Votuporanga já fez”, disse o deputado.

Realizada desde 2006, a tradicional Feira do Livro de Votuporanga se transformou, em 2011, no Fliv. Na sua 11ª edição, o festival terá a temática “Infinitudes e Saberes Ancestrais” e vai refletir sobre o protagonismo de negros e indígenas na literatura, arte e cultura.

Caracterizado como um dos principais eventos multiculturais do Estado, o Festival manterá o formato especial adotado na edição passada para atender às normas de segurança contra a pandemia. A maior parte da programação será on-line, com eventos no formato drive-in. As atividades serão transmitidas no canal do Youtube e redes sociais do Festival, da Prefeitura e Secretaria da Cultura e Turismo.

Participaram do lançamento o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama Rose Seba; o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão; José Mauro, representante da Associação Amigos da Arte; Luiz Ricardo Queiroz, diretor regional da TV TEM; Ludmilla Lis; Thiago Gualberto, vereador; Cabo Valter, vice-prefeito; a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Janaina Silva, e o gestor administrativo da Unifev, Raynner Toschi.