Caminhão bitrem que transportava madeira tomba em Suzanápolis 

Caminhão tombou no trevo de acesso a Suzanápolis/SP no início da tarde de sábado (3). Ninguém ficou ferido.

Um caminhão bitrem que transportava madeira tombou no início da tarde de sábado (3.mai) no trevo de acesso a Suzanápolis/SP.

No vídeo, é possível ver o caminhão tombado com diversos troncos espalhados pelo canteiro. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local.

Segundo a corporação, por motivos a serem apurados, o caminhão tombou no trevo de acesso ao município. Ninguém ficou ferido e a pista não precisou ser interditada.