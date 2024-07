Cachorro morre após ter cabeça prensada em porta de veículo 

Caso foi registrado em Ilha Solteira/SP. Segundo a dona do cão, o suspeito é um vizinho.

Um cachorro morreu após ser agredido e ter a cabeça prensada na porta de um veículo em Ilha Solteira/SP. O crime aconteceu no sábado (13.jul). De acordo com a tutora do animal, o suspeito é um vizinho.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher escutou gemidos e latidos do cão de pequeno porte, sem raça definida. Ao sair de dentro da casa viu que o animal estava com a cabeça deformada, sangrando, desfalecido e com vários ferimentos.

O cão foi encontrado perto do veículo que pertence a um morador que reside nas proximidades da casa da tutora. Ao questionar o suspeito, o homem disse que estacionou o carro e foi recebido pela cachorra dele.

Em seguida o cão, que pertence à vítima, invadiu o veículo. Para retirar o animal, o homem contou que deu um soco no cachorro que foi arremessado para fora do carro. Disse ainda que ao fechar a porta acabou prensando a cabeça do animal.

O cão foi levado até uma clínica veterinária, mas devido aos ferimentos precisou ser sacrificado.

O suspeito se comprometeu a arcar com os custos financeiros e disse à dona do cão que não tinha intenção de matá-lo. Apenas queria proteger a própria cachorra.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil e foi registrado como praticar ato de abuso a animais.