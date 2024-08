Brigada de incêndio encontra velas acesas em canavial e evita incêndio em Brejo Alegre 

Velas foram encontradas acesas e protegidas com palha seca para impedir que o vento as apagasse. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio resulta em prisão, de três a seis anos, e multa.

Uma equipe da brigada de incêndio conseguiu evitar um incêndio ao apagar velas acesas encontradas em um canavial em Brejo Alegre/SP. O caso ocorreu na última sexta-feira (9.ago).

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe fazia o trabalho de patrulhamento quando viu, em uma área de plantio de cana-de-açúcar de uma usina, as velas acesas e protegidas com palha seca para impedir que o vento as apagasse.

Ainda conforme o BO, a equipe suspeita que, assim que as velas queimassem, e entrassem em contato com a palha, o canavial seria incendiado. Além dos prejuízos à usina, o fogo causaria danos ao plantio.

De acordo com uma testemunha, não é a primeira vez que velas causam incêndios em plantações nas áreas próximas à usina. Não há câmeras de segurança no local e nenhum suspeito foi identificado.

No interior paulista, principalmente na região noroeste, os incêndios em vegetação e canaviais têm sido constantes. Mobilizando o Corpo de Bombeiros e causando prejuízos para as usinas e para o meio ambiente.

Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio resulta em prisão, de três a seis anos, e multa. Quem se deparar com uma tentativa de incêndio, pode denunciar o crime pelos telefones 193 – Bombeiros, 190 – Polícia Militar ou 197 – Polícia Civil.