Bosque do Vale do Sol será inaugurado nesta sexta

Além dele outras duas obras serão inauguradas: o Arquivo Regional do Detran de Votuporanga e a Praça “Adilson Francisco Souza Ribeiro”

Às 16 horas, o prefeito João Dado entrega o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque haverá uma cerimônia inaugural da Praça “Adilson Francisco Souza Ribeiro”, no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio.

A primeira inauguração será do Arquivo Regional do Detran de Votuporanga, localizado na Rua Minas Gerais, 3622, na esquina com a Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos. Resultado de uma parceria da Prefeitura com o Detran. SP. O prédio, cedido pela Prefeitura de Votuporanga, permite ao Detran. SP “ampliar a eficácia da gestão dos documentos de arquivo e assegurar o acesso às informações neles contidas sempre que necessário”, segundo informações do órgão. O espaço é amplo, então, se necessário, poderá abrigar arquivos dos demais postos que fazem parte da Superintendência de São José do Rio Preto II. Participará da cerimônia a Vice-Presidente do Detran-SP, Neiva Aparecida Doretto.

Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque “Maximino Hernandes” e Trilha Ecológica

No período da tarde, às 16h, a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, inaugurará o Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque “Maximino Hernandes” e a revitalização da Trilha Ecológica. Localizado na Avenida Vale do Sol, nº 5.024, no bairro Vale do Sol, o local dará suporte e fomentará a prática de ensino-aprendizagem e formação de postura e pensamento crítico com relação às temáticas ambientais. É uma nova opção de lazer e turismo que oferece uma valorização do verde e ainda proporciona aos visitantes cenários incríveis para fotos.

O local conta com passarela de madeira, com 340 metros de extensão, elevada a 60 cm do chão para que os turistas tenham mais segurança e fiquem próximos da natureza, acessibilidade para portadores de deficiência, sanitários com acessibilidade, portaria, câmeras de monitoramento e uma varanda para descanso da caminhada e reunião de grupos.

As visitas podem ser monitoradas por técnicos da Saev Ambiental quando em grupos ou de estudantes visando a valorização do meio ambiente através do contato com a fauna e flora do local, onde terão diversas placas orientativas, inclusive com o nome popular e científico das espécies arbóreas presentes no local.

O evento tem como intuito comemorar o Dia da Árvore, lembrado em 21 de setembro. O Centro de Apoio ficará aberto todos os dias, das 7h às 19h.

Praça “Adilson Francisco Souza Ribeiro”

Em seguida, às 18h, será inaugurada a Praça “Adilson Francisco Souza Ribeiro”, localizada no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio, entre as ruas Dozulino Antônio Bassan, João Romani e Manoel Amatti Ramon Luquez. A praça, com área de quase 11 mil m², é uma opção de lazer para todos os moradores da região sudeste da cidade.

O local possui campo de futebol iluminado, bebedouros, bancos e lixeiras. Foram plantadas mais de 130 árvores e instalado passeio público de concreto por toda a área da praça. O local conta com dispositivos de acessibilidade como rampas e piso tátil. Além disso, também foi instalada academia ao ar livre que conta, inclusive, com equipamentos para pessoas com deficiência, garantindo a qualidade de vida da população daquela região.

Durante a inauguração, serão plantadas mais 73 árvores das espécies ipê branco, ipê rosa, lofantera, magnólia amarela, resedá gigante, pata de vaca e aroeira pimenteira. Os plantios serão feitos pelos alunos do Projeto Maritaca, coordenado pelo Educador Ambiental, Abílio Callile Junior.

O investimento total na obra foi de R$ 236.113,25 mil com recursos do então Deputado Federal e atual Prefeito João Dado, sendo R$ 4.529,55 de contrapartida da Prefeitura.