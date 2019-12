“Bom Sucesso” já é considerada a novela do ano

Por: Flávio Ricco –

Colaboração: José Carlos Nery –

Desde que as novelas existem e assumiram a proporção de cento e tantos capítulos, os autores passaram a se valer de um determinado momento da trama para um certo respiro ou uma interrupção em todas as ações, sem nada acrescentar ao desenrolar dos acontecimentos.

O que veio a se conhecer como “barriga” ou o instante em que se resolve dar necessário tempo. A história passa a girar em círculos.

Um expediente que a maioria, uns mais outros menos, sempre se valeu, o que nos leva a se surpreender com as exceções.

Por exemplo, “Bom Sucesso”, em cartaz, na Globo.

Desde o começo até agora, percebe-se, ela foi se desenvolvendo e se distribuindo através de todos os personagens e sem querer, querendo, prendendo a atenção do telespectador.

Desde julho, na sua estreia, até aqui, está sempre seguindo em sempre e tornando-se, cada dia, mais envolvente. Não por acaso, já ser considerado um dos melhores trabalhos da Globo ao longo do ano.

TV Tudo

Pouca vergonha

Fato comum na TV dos dias atuais, uma emissora se apoderar de VTs, programas, novela e realities shows, colocando nos créditos “imagens de internet”.

Imagens de internet coisa nenhuma. Isso é só um meio, mentiroso, de se apoderar das coisas dos outros.

Mais acontece

O “BBB” e “A Fazenda” são as maiores vítimas deste criminoso expediente.

Até pouco tempo, ainda havia um maior respeito entre todas as TVs. Em caso de necessidade, ela solicitada autorização para o uso de imagens de terceiros. Hoje virou uma esculhambação.

Foi direto

Sem escalas, Nathalia Dill foi que foi direto. Nem bem completou seus trabalhos nas gravações de “A Dona do Pedaço”, já emendou com as filmagens de “Um Casal Inseparável”, direção do Sergio Goldenberg.

Faz uma jogadora de vôlei.

Rodado

“Vermelho Monet”, de Halder Gomes, também já está inteiramente rodado, com tomadas no Brasil, Portugal e Angola.

Elenco forte: Maria Fernanda Cândido, Chico Diaz, Samantha Heck Müller no elenco. Ainda não tem data de lançamento definida.

Última hora

Quase todas as TVs, entre outubro e novembro, já deixam praticamente prontas 80% das suas retrospectivas de final de ano.

Os outros 20% são reservados para os fatos inesperados ou de última hora. A morte de Gugu Liberato, por exemplo, foi um desses casos.

Só a série

Vanessa Giácomo, fora do ar desde “O Sétimo Guardião”, vai reaparecer em “As Filhas de Eva”, série de Adriana Falcão, Martha Mendonça, Jô Abdu e Nelito Fernandes

Faz uma das protagonistas, Cléo. É o que há no momento. Outra novela, por enquanto, ainda não.

Previsão

Não existe uma data fixada ainda, mas a direção da CNN Brasil trabalha com a primeira semana de março para o lançamento do canal.

Existe a chance de ser até no primeiro dia do mês, um domingo.

Enquanto isso

Todas as equipes de jornalismo, de acordo com o que já estava previsto, irão trabalhar como se a CNN Brasil já estivesse no ar as partir dos primeiros dias deste próximo mês.

Além da questão do treinamento, também já haverá o cuidado de preparar material de arquivo.

Também ele

Assim como todo o entretenimento do SBT, o “Conexão Repórter”, do Roberto Cabrini, também terá sua produção paralisada nos meses de janeiro e fevereiro.

Programas inéditos só em março.

Expectativa

A Rede TV!, nesses últimos tempos, tomou medidas bem drásticas de contenção. Houve um enxugamento importante no quadro de funcionários, além de outras medidas de ordem administrativa, com influências diretas na sua operação.

Há um assunto, no entanto, que ainda ficou pendurado: como ficou o prometido investimento R$ 35 mi na Peanuts, empresa do digital? Que se saiba, até agora, nem um centavo.

Bate – Rebate

A partir dos primeiros dias deste próximo mês, serão acelerados os trabalhos de “Uma Vida, Um Sonho”, reality futebolístico da Glenda Kozlowski…

… Mas várias providências para a sua produção já foram e continuam sendo tomadas…

… O SBT confirma que a sua exibição só será em maio…

… Nas manhãs de domingo, e com grandes chances da Glenda vir a concorrer, no horário, com o “Esporte Espetacular” da Globo…

…. Programa que durante muitos anos ela apresentou.

Adriana Esteves, como Thelma, já se apresenta como um dos principais nomes de “Amor de Mãe”.

Cecília Homem de Mello também foi confirmada no elenco de “As Filhas de Eva”…

… Aliás em se tratando de “As Filhas de Eva” cabe salientar que trata-se de uma série para o Globoplay…

… Ainda não tem exibição prevista na TV Globo.

C´est fini

Ratinho confessa que os meses de janeiro e fevereiro são sempre muito difíceis para ele. Os próximos não serão diferentes.

Acostumado a trabalhar desde muito cedo, ele tem dificuldades em ficar longe do seu programa durante tanto tempo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!