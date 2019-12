Bastidores – A.C. Camargo

Bastidores

A dúvida persiste. Na entrevista que concedeu ontem ao programa Clube Notícias o prefeito João Dado foi perguntado sobre se pretende disputar a reeleição ano que vem. Não confirmou, mas também não excluiu essa possibilidade. Dado disse na oportunidade que vai analisar as candidaturas. Se surgir algum nome comprometido com o esquema político montado há 19 anos (leia-se Grupão), não apresentará seu nome. Se isso não acontecer, admite que possa entrar na disputa.

Em janeiro

Ele praticamente deixou claro que se o ex-prefeito Junior Marão confirmar sua candidatura, ele ficará de fora. Caso isso não ocorra, aí sim ele pleiteará permanecer no cargo. Como seu antecessor anunciou que tomará a decisão agora em janeiro, até lá o quadro de disputas ficará no ar.

Inconformado

Outro ponto exposto por Dado foi o referente à rejeição do projeto de sua autoria elevando de 11 para 14% a alíquota de desconto da previdência do funcionalismo municipal. Foram 10 votos contra a iniciativa e apenas 4 a favor. Segundo o prefeito essa atitude do legislativo põe em xeque o futuro da Votuprev – a autarquia municipal da previdência social.

Pior ainda

Mas não é só isso. Tem coisa pior por vir, a suspensão da transferência de recursos oriundos do governo federal para o município. Só a quota do Fundo de Participação – FPM representa 30% da receita municipal. E esse corte está previsto na lei da previdência, destacou Dado. Segundo ele, será o caos orçamentário, impossibilitando investimentos para a cidade e a manutenção das contas em ordem.

Atitude

O prefeito não disse sobre a providência que pretende tomar. Ele tem consciência de que corre o risco de reapresentar o projeto e sofrer um novo revés na votação. Não está descartada até uma iniciativa no campo judiciário, até onde isso for possível, claro.

Giro de Notícias

Em Votuporanga, a inadimplência do consumidor caiu 1,4% na comparação mensal de novembro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista – SCPC, *** Valdomiro Lopes, ex-prefeito de Rio Preto, admite ser candidato à vaga de Edinho Araújo, que buscará a reeleição. *** Causou surpresa a posição assumida pelo vereador Serginho da Farmácia em duas votações recentes na Câmara Municipal: seu voto foi contra projetos do prefeito Dado, a quem serviu como secretário municipal.

Coisa & Tal

Hoje tem Flamengo x Liverpool decidindo o mundial de clubes. A partida começa às duas e meia da tarde em Doha, no Qatar.