Bandidos usam arma para assaltar distribuidora de frutas em Itajobi 

Três criminosos invadiram o local e renderam dois funcionários. O valor subtraído não foi divulgado, mas seria usado para pagar produtores rurais.

Três homens assaltaram uma distribuidora de frutas em Itajobi/SP na manhã da última sexta-feira (2.ago). O crime ocorreu dentro do escritório, dois funcionários foram rendidos.

A imagem da câmera de segurança registrou o momento que um dos ladrões invade o local, com uma arma nas mãos e anuncia o roubo. Em seguida o outro suspeito entra com uma mochila, se aproxima da mesa, abre as gavetas e pega o dinheiro. Em seguida os três fogem.

Durante a ação, o terceiro envolvido permanece na porta do escritório, dando apoio aos comparsas. Até o momento ninguém foi preso. O valor subtraído não foi divulgado, mas seria usado para pagar produtores rurais.

O boletim de ocorrência foi registrado e a imagem encaminhada para os policiais. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia da cidade.