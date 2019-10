Assary anuncia show com Alexandre Pires

A diretoria do Assary Clube de Campo anunciou no ultimo sábado, ao final do show de Chitãozinho e Xororó, a contratação do cantor Alexandre Pires para um evento no dia 25 de janeiro de 2020.

O show, intitulado “Baile do Nego Veio” promete 3 horas de musicas, mistura dos sucessos de Alexandre Pires ao longo da sua carreira.

A diretoria anunciou no sábado que as vendas de mesas e convites começam nesta sexta-feira (1º/11).

Sobre o show:

Alexandre Pires promete uma festa com 3 horas de pura musica, com os maiores hits dos anos 90, como: “Quero Te Encontrar”, Buchecha; “Liberar Geral”, Terra Samba; “Cheia de Mania”, Raça Negra; “Domingo”, Só Pra Contrariar, entre outros sucessos.