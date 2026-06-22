Assaltantes roubam carga, trocam tiros com o 9º Baep e um morre 

O confronto com policiais militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) ocorreu na região de Onda Verde/SP.

A Polícia Militar tenta identificar e localizar os suspeitos de envolvimento em um confronto após os bandidos assaltarem uma propriedade na região de Onda Verde/SP, na tarde deste domingo (21.jun).

De acordo com informações dos policiais militares, um dos envolvidos morreu após trocar tiros com a polícia durante a fuga. Segundo informações do boletim de ocorrência, os bandidos invadiram o local e mantiveram o vigia, de 34 anos, como refém.

Da fazenda, os criminosos, de acordo com a polícia, levaram um carregamento de defensivos agrícolas. Pouco tempo depois, o caminhão com os produtos foi localizado e apreendido.

Na fuga, os marginais atiraram contra os policiais militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) que revidaram. A perícia foi acionada e esteve no local. A identidade do homem morto não foi divulgada.