Após três anos, OBA Festival volta para Votuporanga 

Um dos maiores carnavais privados do Estado de São Paulo voltará as origens. Expectativa é de que o evento seja realizado no Centro de Eventos ‘Helder Galera’, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, o que irá viabilizar a entrada gratuita na pista.

Após três anos em São José do Rio Preto/SP, o Oba Festival está de volta a Votuporanga/SP. Os detalhes do retorno de um dos maiores carnavais privados do Estado às origens será anunciado em coletiva de imprensa realizada às 16h, nesta quinta-feira (11.set), no Parque da Cultura.

A expectativa, segundo o apurado, é de que o OBA Festival retorne ao Centro de Eventos ‘Helder Galera’, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, o que irá viabilizar a entrada gratuita na pista.

A coletiva de imprensa promete apresentar detalhes como: datas, formato, atrações, valores e a possibilidade de gratuidade da pista, semelhante ao que já ocorre no Votu Rodeo International.

Saída na pandemia

O OBA Festival foi criado em 2007 e rapidamente se consolidou como um dos maiores carnavais privados do Estado de São Paulo e do Brasil, atraindo turistas de diversas regiões para o município durante 14 anos. No entanto, em 2022, durante a pandemia da COVID-19, conflitos entre os organizadores e lideranças políticas locais culmiram no anúncio da mudança para São José do Rio Preto. Segundo apurado à época, os empresários responsáveis pelo evento alegaram que faltou diálogo da Administração Municipal.