Ao lado do governador, Carlão Pignatari participa de entrega de casas em Cardoso 

Ao todo, são 47 moradias na cidade e no distrito de São João do Marinheiro.

Ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do secretário de Estado da Habitação, Marcelo Branco, do prefeito Tucura e de representantes do Executivo e Legislativo local, o deputado Carlão Pignatari participou, nesta sexta-feira (5.jul), da entrega de 47 moradias em Cardoso, no interior de São Paulo. Do total, 23 foram construídas no distrito de São João do Marinheiro. O restante está contemplado na área urbana do município.

“Estou muito feliz e agradecido em participar da entrega dessas moradias para a população de Cardoso. Trabalhamos bastante para que esse sonho se tornasse realidade. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e a toda a sua equipe, representada aqui pelo secretário da Habitação, Marcelo Branco, por honrar com os compromissos e entregar centenas de moradias pelo nosso interior”, disse Carlão Pignatari.

As unidades habitacionais da área urbana estão localizadas na Vila Progresso. Elas têm 47,87 metros quadrados distribuídos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de instalação de energia solar. Já o empreendimento no distrito de São João do Marinheiro fica na avenida Machado. As casas têm o mesmo modelo e a mesma proporção do conjunto habitacional da cidade de Cardoso.

“São Paulo é o único Estado do Brasil que destina, todos os anos, pelo menos um por cento da receita do ICMS para investimentos em habitação. Essa é uma política que favorece nossa população há anos e que terá continuidade com o governador Tarcísio. O sonho da casa própria é uma realidade no nosso Estado. Podem contar comigo e com meu trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo para avançar em novas conquistas”, disse o deputado Carlão Pignatari.

Investimentos

Além da habitação, Cardoso recebeu, nos últimos anos, mais de R$ 47 milhões em investimentos intermediados pelo deputado Carlão Pignatari. Teve a recuperação das vicinais até a Vila Alves e de ligação com Mira Estrela, além das benfeitorias na rodovia de acesso a Riolândia. “Em breve, vamos iniciar, com o apoio do governo do Estado, o novo trevo de Cardoso na SP-322, que liga a Riolândia. Isso vai aumentar a segurança e reduzir acidentes”, disse o deputado.

Na saúde, teve verba para custeio dos serviços e van com acessibilidade. Além disso, teve recursos para obras de infraestrutura urbana, recape de ruas e avenidas, equipamentos para a Defesa Civil, ônibus, viaturas para a Polícia Militar, Patrulha Agrícola, caminhão de coleta seletiva, caminhão-pipa, entre outras conquistas. “Sou um deputado do interior e sei das necessidades da população. Por isso, Cardoso pode contar comigo”, afirmou Carlão Pignatari.