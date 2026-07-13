Álvares Florence se mobiliza no próximo domingo em prol da Santa Casa de Votuporanga

O evento beneficente será realizado a partir das 11h, na Piscina Municipal e promete reunir famílias, produtores rurais e toda a comunidade regional em uma tarde de festa e generosidade.

Quando a solidariedade se une ao espírito de comunidade, grandes transformações acontecem. É com esse sentimento que a comissão “Unidos pelo Bem” promove neste domingo (19.jul) a partir das 11h, o 11º Leilão de Gado de Álvares Florence em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento beneficente será realizado na Piscina Municipal e promete reunir famílias, produtores rurais e toda a comunidade regional em uma tarde de festa e generosidade.

Muito mais do que um evento de negócios, o leilão é um encontro de amor ao próximo. Toda a renda arrecadada com os lances, além da venda de espetos, bebidas, crepes e churros, será integralmente revertida para a manutenção e melhoria dos atendimentos do Hospital, que é referência em saúde de média e alta complexidades para dezenas de municípios da nossa região.

Um cardápio recheado de solidariedade

Para receber os visitantes com todo o carinho, uma grande estrutura gastronômica está sendo preparada. Quem passar pela Piscina Municipal poderá saborear um churrasco completo com espetos de carne, cafta, frango e linguiça toscana, além de acompanhamentos, bebidas geladas e sobremesas deliciosas como crepes e churros.

A força do voluntariado

Na linha de frente da organização, o sentimento é de gratidão e expectativa. Glaucia Waideman e Gilmar Rubio, organizadores engajados na captação de doações, ressaltam o impacto desse movimento: “Ver a comunidade de Álvares Florence e os produtores da região se unindo, mais uma vez, é emocionante. Cada bezerro doado, cada prenda e cada pessoa que vem almoçar conosco no domingo contribuem com a saúde dos nossos pacientes. A Santa Casa cuida das nossas famílias todos os dias, e o leilão é a nossa oportunidade de dizer ‘obrigado’ e estender a mão de volta”, destacaram.

O impacto na ponta: saúde que salva vidas

Para a Santa Casa de Votuporanga, eventos como o de Álvares Florence são fundamentais para garantir a sustentabilidade dos atendimentos, principalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O setor de Captação de Recursos atua lado a lado com os municípios parceiros para transformar a generosidade do campo em insumos, medicamentos e modernização hospitalar.

“O leilão de Álvares Florence chega à sua 11ª edição como um exemplo de consistência e amor. Nós, do setor de Captação, só temos a agradecer à comissão Unidos pelo Bem, aos doadores e aos arrematantes. Cada recurso que entra aqui se transforma diretamente em um atendimento mais humanizado, em equipamentos modernos e na certeza de que nenhum paciente regional ficará desamparado na hora que mais precisa. Domingo será um dia de festa, mas, acima de tudo, de salvar vidas”, disse Rosemir Lopes (Milão), responsável pelo Setor de Captação de Recursos da Santa Casa.